Oficial: Leonardo Loza ganó la gobernación en primera vuelta

Cochabamba
Los Tiempos
Publicado el 29/03/2026 a las 9h16
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El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba concluyó ayer, sábado, el cómputo oficial de votos y confirmó como ganador de la gobernación a Leonardo Loza, candidato de la Alianza Unidos Por los Pueblos (A-UPP).

En las elecciones del pasado domingo, Loza obtuvo 426.593 votos (40,43%), mientras que Sergio Rodríguez, ‘Vikingo’, de APB-Súmate, quedó en segundo lugar con 246.795 votos (23,39%).

De acuerdo con la normativa electoral, para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener más del 50% de los votos válidos o alcanzar al menos el 40% con una diferencia mínima de 10 puntos sobre el segundo.

Con estos resultados, Loza asumirá la gobernación de Cochabamba por los próximos cinco años, reemplazando a Humberto Sánchez, tras la conclusión del proceso electoral.

En tercer lugar se ubicó Alejandro Mostajo, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), con 149.978 votos (14,22%), completando así el podio de la contienda departamental.

La jornada de cierre del cómputo se desarrolló en medio de expectativa y vigilias de sectores afines al candidato evista, quienes ya anticipaban el resultado favorable.

Durante los días previos, los resultados preliminares ya mostraban una tendencia clara a favor de Loza, quien lideraba el conteo con porcentajes cercanos al 40% y una ventaja sostenida sobre sus rivales.

En puertas del Hotel Regina, en Tiquipaya, donde el TED de Cochabamba instaló su centro de cómputo los militantes de A-UPP celebraron la victoria de Leonardo Loza entre gritos y aplausos después de los resultados, indicando que luego de cinco días de vigilia valió la pena perseverar.

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