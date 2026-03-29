La Verde de Villegas ilusiona a la 'generación dorada': "Hace tiempo que no teníamos una Selección así"

Carlos Trucco, el histórico arquero que jugó el Mundial de 1994 con Bolivia, se ilusiona con el actual nivel de la Verde y hasta lo compara con aquel icónico equipo que clasificó a la Copa del Mundo hace 32 años.

Entrevistado por un medio de México - donde vive hace varios años- Trucco aseguró que la Selección ilusiona a él y todos los jugadores bolivianos que formaron parte de las Eliminatorias y el Mundial de 1994.

Relató que en la interna de ese grupo hay respeto por Irak, pero confianza en que Oscar Villegas y sus más de 20 convocados puedan regalar a Bolivia una nueva clasificación al Mundial.

"Yo me comunico mucho con el grupo de los que estuvimos en el Mundial, tenemos un grupo fuerte, y lo ven un poco difícil. Yo no los seguí mucho, estoy más en partes de desarrollo acá. Me dicen que va a ser otra cosa difícil, una parte física bastante dura. Con el fútbol, se puede solucionar mucho. Los momentos de fútbol de Bolivia nos hace ilusionar", declaró para Claro Sports en W Radio.

Trucco, asimismo, expresó su grata sorpresa debido al poder de reacción que tuvo la Selección el pasado jueves, cuando empezó perdiendo y logró dar vuelta el marcador para avanzar en el repechaje.

"Comienzan con un gol que nos puso nerviosos a todos. Oscar, con el conocimiento que tiene y con todos los 'chiquitos' porque es una selección muy joven, da la vuelta. Entra Moisés Paniagua, que a los 16 años queríamos traer a Pachuca, pero los reglamentos de FIFA no se podía hacer, y mete ese puntín espectacular. Él arranca de atrás, cosa rara que hace Oscar, con quien tuvimos la eliminatoria de Francia 98, espectacular jugador también. Nos sorprendió cómo comenzó a llegar, cómo llegaba y cómo lo colocaba. A Miguelito Terceros lo puso por la banda. Se arregló un poco y la suerte de estar a un paso más", analizó.

El exarquero, en esa línea, aseguró que el actual estilo de Bolivia le recuerda a cómo jugaban en el 94.

"Hace mucho que no tenía una selección así. A uno, dentro de la cancha, me tocaba ser prácticamente espectador porque la agarraba (Julio César) Baldivieso, (José Milton) Melgar, (Marco) Etcheverry o (Erwin) Sánchez: había cuatro 10. Ahora también hay muchos chicos que han jugado como armadores, mediapunta y se asocian bien. Eso puede darle ilusión, con el fútbol, lograr equilibrar todo. Lo que no me gusta es cómo, cuando hay pánico, se juntan demasiado y pierden las espaldas y los espacios", señaló.

Trucco, finalmente, destacó el cambio de mentalidad que hubo en la Verde desde la llegada de Óscar Villas. Aseguró que antes la "estrategia" era defenderse con 11 jugadores para buscar rascar algún punto, en cambio hoy, dijo, Bolivia toma mayor protagonismo en busca de las victorias.

"Antes de que llegara Oscar Villegas, jugaba arquero y 10 defensores. Todas las líneas de cinco, amontonadas. Ahora sí hay un orden. Los técnicos anteriores que tenían no daban una solidez de juego, querían sacar puntos a como dé lugar y no proponer. Cuando llegó Oscar empezó a proponer, a sacar resultados, pero con fútbol. Orden y luego fútbol. Eso no lo teníamos desde la época que jugamos juntos", cerró.