Fe, tradición y palmas Tejidos artísticos de mujeres dan inicio a la Semana Santa

Cochabamba se prepara para vivir los actos centrales de la Semana Santa, a partir del Domingo de Ramos, el 29 de marzo, y luego el Jueves Santos, el 2 de abril, con las tradiciones y la rememoración del viacrucis del Cristo en el cerro de San Pedro. Además, este fin de semana se realiza una feria gastronómica en la plaza Corazonistas.

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa y es una fecha en la que se destaca el trenzado de palmas con figuras religiosas que la cruz que los creyentes compran para la bendición en la misa.

Las artesanías se elaboran desde mucho antes en los principales mercados de la ciudad, donde llega las ramas verdes y recién cortadas.

Las mujeres tejen con paciencia y habilidad las palmas convirtiéndola en un símbolo para los creyentes de la llegada del Señor a Jerusalén, su tierra natal, para salvar a la humanidad. A pesar del tiempo, esta tradición de las ramas se mantiene fuertemente arraigada en Cochabamba, donde este domingo las puertas de los templos se llenan de artesanas que ofrecen las figuras desde Bs 5, dependiendo de la elaboración y forma.

Las manos de las tejedoras trabajan casi sin pausa para hacer la mayor cantidad de artesanías para el Domingo de Ramos. En la mayoría de los casos bastan cinco minutos para que las artesanas transformen la rama en cruces aprovechando la frescura de la rama.

Otro diseño tradicional de la palma blanca es el enlazado en cadena, donde las fibras se cruzan artísticamente para formar una base sólida que representa la firmeza de la fe.

Las palmas se ofrecen en los templos el Domingo de Ramos y se las bendice para proteger los hogares, según la tradición católica.

Las actividades centrales siguen el Viernes Santo con la peregrinación al Cristo de la Concordia y la procesión del Santo Sepulcro. El Sábado Santo es tiempo de reflexión y el Domingo de Gloria.

Con el fin de revalorizar las tradiciones de Semana Santa hoy se realiza la “Feria de los 12 platos” en la plazuela Corazonistas, en la avenida Heroínas.