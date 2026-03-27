Bolivia da un gran paso al Mundial, le ganó 2 - 1 a Surinam en Monterrey

El gol de Miguel Terceros, el goleador de Bolivia en las Eliminatorias mundialistas selló el triunfo nacional ante Surinam, ayer en Monterrey y será ante Irak, el próximo martes, cuando se confirme o no el pase de la Verde al Mundial 2026.

Bolivia ganó por 2-1, está a un paso del Mundial 2026, falta el último escollo, será el seleccionado de Irak que tiene más peso que los surinameses, se enfrentarán el martes, ahí se entrará a la historia del fútbol boliviano.

Los goles bolivianos, primero de Moisés Paniagua y luego de Miguel Terceros retumbaron no sólo en el Gigante de Acero como se le conoce al estadio BBVA de Monterrey, sino también en los diversos confines del país donde se instalaron pantallas para ver a la Selección Nacional en México.

Bolivia está a 90 minutos del Mundial, 32 años después de la última vez, cuando la Selección Nacional, aquel equipo histórico de Xabier Azkargorta, logró lo que nadie pensaba en esa oportunidad, jugar el torneo más importante de selecciones nacionales.

El triunfo no fue fácil, fue bastante trabajado ante un seleccionado de oficio como fue el Surinam dirigido por Henk Ten Cate, quien dispuso un cerrojo defensivo y cuando se podía, llegar por la vía del contragolpe al arco de Viscarra.

Mientras, Bolivia, esa a la que apuesta Óscar Villegas, que supo sacar la fuerza y el coraje para dar la vuelta al marcador en un partido que se le hizo cuesta arriba, cuando Van Gelderen marcó el primer gol del partido a los dos minutos de iniciado el segundo tiempo. El primer tiempo fue bastante trabado, de mucha marca, y si hubo que poner la pierna fuertel.

Incluso, el equipo surinamés fue más que Bolivia en el primer tiempo, tuvo dos oportunidades para anotar, Piroe sólo remató alto cuando tenía el arco a disposición, mientras Abena también no pudo progresar sólo ante Viscarra; la Verde contrarrestó con una sola oportunidad, de Monteiro que no pudo empalmar un centro de Tomé.

Negros nubarrones se establecieron en el campo de juego del Gigante de Acero luego del gol de Surinam, una arremetida de Van Gelderen cuando el balón parecía que iba a ser sujetado por Viscarra, a los dos minutos de la etapa final. Incluso, los hinchas de Surinam comenzaron a gritar oleee…oleee… en el campo de juego, pero Bolivia, una vez más se sobrepuso a la adversidad para empatar y luego dar la vuelta al marcador. Se la jugó Óscar Villegas, dispuso el ingreso de Moisés Paniagua, el tarijeño al que hizo debutar en primera división, quien fue el que abrió el camino de la Verde. No se equivocó el DT, Paniagua, a pesar de sus 18 años, marcó un golazo con toque sutil, a los 71’, a un costado del buen golero de Surinam.

También acertó Villegas al mandar al campo de juego a Juan Sinfroniano Godoy por el empeñoso Enzo Monteiro. Una falta al naturalizado hizo que árbitro iraní pite penal. Agarró el balón Terceros, y con un remate cruzado, al palo opuesto de Vaessen, le dio el triunfo a Bolivia a los 89’. Solo faltaban 10 minutos y la afición esperaba que el tiempo pasae lo más pronto.

Los últimos minutos y el tiempo de adición largo que llegó a los diez minutos fueron seguidos con nerviosismo, pero no alcanzó para que Surinam logre el empate.Mientras Viscarra y los suyos comenzaron a seguir la receta de los jugadores de Surinam que luego de su gol quisieron hacer tiempo muy temprano. Ya no hubo ningún gol más, Bolivia celebra un triunfo, es el primer paso, ahora vendrá el definitivo, ante un seleccionado que seguro será más fuerte que Surinam, el equipo de Irak que estuvo en las graderías para tomar nota del juego de Bolivia. Pero, esa es otra historia, celebra Bolivia en México y en todo el país.