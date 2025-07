Katy Perry y Orlando Bloom confirman su ruptura

Después de casi una década de relación, seis años de compromiso —con una boda que nunca se celebró—, una hija en común y meses de rumores, Orlando Bloom y Katy Perry ya no están juntos. Una información que lleva comentándose semanas y que confirmó en exclusiva la revista People el pasado 26 de junio. Pero hasta este jueves 3 de julio ni la pareja ni sus representantes se habían pronunciado públicamente al respecto.

El actor y la cantante han seguido con su agenda como si nada hubiera pasado: él acudió en solitario a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez y ella continuó con sus conciertos previstos en Australia —con polémica incluida por su actitud con uno de sus seguidores—.

Ahora, los representantes de la ya expareja han emitido un comunicado reenviado a medios estadounidenses como la revista People donde confirman la separación. “Debido a la gran cantidad de interés y conversaciones recientes en torno a la relación de Orlando Bloom y Katy Perry, los representantes han confirmado que han estado cambiando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida”, explica el escrito. Y añade: “Seguirán siendo vistos como familia, ya que su prioridad común es, y siempre será, criar a su hija [Daisy Dove, de cuatro años y medio] con amor, estabilidad y respeto mutuo”.

Un breve mensaje que esclarece que su separación ha sido, de momento, amistosa y que su prioridad absoluta continúa siendo la crianza de la pequeña. “Son amigos”, fue la información que publicó la pasada semana Us Weekly y que confirmaba que, pese a todo, siguen manteniendo una buena relación. “No hay conflicto por ahora. Katy está disgustada, pero aliviada de no tener que pasar por otro divorcio, ya que ese fue el peor momento de su vida”, añadió la fuente consultada por el medio estadounidense. Pero aunque no tengan que pasar por el proceso de divorcio al no haberse casado nunca, pese a estar comprometidos, esta ruptura llega en uno de los peores momentos profesionales de la cantante. El recibimiento de su último disco, 143, no está siendo el esperado.