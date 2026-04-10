Los árbitros bolivianos quedan fuera del Mundial EEUU, Canadá y México

La FIFA dio a conocer la lista de 170 árbitros principales, árbitros asistentes y encargados del VAR para el Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026. Bolivia quedó al margen de la nominación. En el país consideran que no se debe a falta de capacidad, sino que en el exterior los réferis cuentan con mayores posibilidades para su desarrollo profesional.

“Lastimosamente no hay nominados, la Conmebol hace una labor de seguimiento de uno o dos años y seguramente la Comisión de Árbitros no vio con buenos ojos a los jueces bolivianos. Eso tenemos que revertir para que el arbitraje boliviano nuevamente esté en la órbita del arbitraje internacional”, manifestó ayer Pedro Saucedo, presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

La preparación puede ser un factor determinante en criterio de Jorge Cuevas, árbitro y actual gerente del VAR de la FBF. “Creemos que el desempeño de los árbitros de otros países fue el esperado, porque ellos tal vez tienen mayor exigencia y posibilidades de mejor preparación en sus países, pese a ello en Bolivia trabajamos para salir adelante”.

El presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF), Juan Nelio García, lamentó la exclusión de los árbitros nacionales. “Internacionalmente somos tomados en cuenta para otros torneos, pero no sé cuál sería el detalle o motivo del por qué no hay árbitros bolivianos para el Mundial 2026. Vamos a seguir el trabajo para llegar al próximo Mundial”, dijo.

García agregó que no tiene conocimiento de por qué no hay nominados, pero señaló el arbitraje nacional debe tener mayor personalidad. “Se debe mejorar en la personalidad, eso a ciertos colegas les faltó en algunos encuentros; trabajamos para que mejoren en personalidad y carácter”, afirmó.

“Vamos a pedir a la FIFA un informe para saber en qué aspectos debemos trabajar con nuestros árbitros y estén en el próximo Mundial. El arbitraje tiene varias aristas, por lo que esperaremos el informe de la FIFA”, dijo Víctor Hugo Chambi, presidente de Desarrollo Arbitral de la FBF.

Indumentaria

En tanto, ayer, la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF) presentó la nueva indumentaria que los árbitros nacionales lucirán este año, en un acto que se realizó en La Paz. Los colores de los uniformes que lucirán son rojo, amarillo, morado y negro, con leyendas publicitarias de sus auspiciadores.

Se informó que Crediseguro es la aseguradora oficial de los árbitros. Brindará un seguro contra accidentes y gastos médicos a los árbitros. “La cobertura será tanto en sus prácticas, en los partidos y en su día a día para que estén protegidos. Tendrán asistencia en medicina, traumatología y odontología”, indicó Ballivián.