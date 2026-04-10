La nueva soberana de la Fexco será coronada el 29 de abril

El miércoles 29 de abril se conocerá a la Miss Fexco 2026. Ese día Nataly Eguino Oroza entregará la posta a la nueva soberana de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba, que levantará telón el jueves 23 de abril y se extenderá hasta el domingo 3 de mayo.

“Este evento refleja nuestra visión de una feria integral, donde el desarrollo económico va de la mano con el impulso al talento, la innovación y la participación activa de la mujer en el ámbito empresarial”, destacó Mariela Jimenez, gerente de Fexco, en la presentación del evento de belleza que tuvo lugar ayer en en el Centro Internacional de Negocios (CIN) del recinto ferial de Alalay.

“La mujer del futuro” será la temática de la elección de la Miss Fexco, comentó el alcalde suplente Diego Murillo, quien afirmó que esta actividad tiene como objetivo primordial de posicionar la belleza de la mujer cochabambina en el contexto nacional e internacional.

Los anfitriones afirmaron que Miss Fexco emerge como un espacio donde cada aspirante a la corona representa a una empresa, y también la evolución del ecosistema productivo, proyectando el posicionamiento de las marcas dentro de la feria más importante del país.

Las entradas para la Fexco 2026 ya están a disposición del público.