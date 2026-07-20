Cochabamba abre un Centro de Educación Ambiental en el Jardín Martín Cárdenas

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 20/07/2026 a las 8h46
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Cochabamba cuenta con un nuevo Centro de Educación Ambiental (CEA), ubicado en el Jardín Botánico Martín Cárdenas, será un espacio diseñado para acercar a niños, jóvenes y familias al conocimiento de la biodiversidad, la ciencia y la tecnología, promoviendo una mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

“Queremos que este centro sea un lugar donde las nuevas generaciones aprendan a valorar y proteger nuestro patrimonio natural. La educación ambiental es clave para construir una ciudad más sostenible”, destacó el alcalde Manfred Reyes Villa, en la inauguración.

El nuevo centro fue implementado por la Alcaldía de Cochabamba con el apoyo técnico y el equipamiento del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Bolivia). Su creación busca fortalecer la educación ambiental, impulsar la conservación de la biodiversidad y fomentar la educación ambiental.

El CEA cuenta con una Sala de Robótica, equipada con computadoras, kits de programación y equipos para el monitoreo de la calidad del agua y del aire; una Ludoteca para niños de 3 a 8 años; un Laboratorio con instrumentos científicos; un Salón Multifuncional para capacitaciones y exposiciones; una Sala Cowork y un Vivero Educativo.

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