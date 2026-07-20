Vecinos de San Miguel Alto piden más patrullajes y seguridad

Cochabamba
Nelson Ramos
Publicado el 20/07/2026 a las 8h42
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El secretario de Medio Ambiente de la OTB Cerro San Miguel Alto, Juan Carlos Tejada, afirmó que existe un abandono de parte de las autoridades municipales y que cuentan con un Plan Operativo Anual (POA) menor a Bs 300 mil. Indicó que se buscó la ayuda de la organización no gubernamentales Save the Children para complementar algunas mejoras como reforestación, habilitación de un tanque de agua y cámaras de seguridad en el sector.

El dirigente vecinal detalló que cuentan con seis cámaras de vigilancia y que antes se monitoreaba en tiempo real cualquier alerta desde sus mismos celulares para identificar a sospechosos que transitan por el barrio. Añadió que cuentan con una alarma vecinal en coordinación con el módulo policial del lugar, aunque últimamente los vecinos señalan que no se encuentra en funcionamiento.

“Hemos contactado a otra organización, que es la WWF por medio de la licenciada Raquel, con ella hicimos muchos trabajos señalización. Hemos hecho con un arquitecto la remodelación y mejoramiento de las vías”, indicó Juan Carlos Tejada.

Además, piden mejora la seguridad ciudadana a la subalcaldesa de la comuna Valle Hermoso.

Así también, Juan Carlos Tejada solicitó a las autoridades un tinglado para la cancha multifuncional del sector. Señaló que nunca se hizo el recarpeteado debido a recursos limitados del POA, solicitando los fondos necesarios a la Alcaldía.

Seguridad

Por otra parte, el encargado de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cochabamba, Daniel Fuentes, aclaró que se inspeccionó el módulo policial, donde se constató la ausencia de efectivos policiales. Sin embargo, indicó que la presidenta de la OTB del sector les señaló existe un funcionamiento normal y que cuando se ausentan los policías se encuentran realizando rondas en la zona.

“Vamos hacer la otra semana una visita también, una inspección coordinada con nuestra Policía Boliviana para ver estos temas de robos, asaltos que está sucediendo por el sector”, remarcó Daniel Fuentes, tomando en consideración la solicitud de los vecinos por los asaltos y robos seguidos.

Salud

Otra vecina, Gregoria Fernández, quien vive en el sector más de 55 años, manifestó que a pesar de contar alumbrado público, agua potable, camino pavimentado, entre otros servicios básicos, se necesita un centro de salud, además de un control policial en las noches y madrugadas especialmente.

La Subalcaldía de Valle Hermoso indicó que aún se encuentran en etapa de investigación y que  dará un informe oficial posteriormente sobre la situación que viven los vecinos del sector.

Actualmente, los vecinos indicaron que realizan algunos controles y mantenimiento de forma voluntaria. Las autoridades señalaron que después de revisar el caso ejecutaran las medidas correspondientes.

El barrio de San Miguel Alto, se encuentra cerca de Cerro Verde y desde hace años lucha contra la inseguridad por su ubicación cerca a varios mercados.

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