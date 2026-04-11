El buscarril Vila Vila – Aiquile reanuda operación este domingo en Cochabamba

Cochabamba
ABI
Publicado el 11/04/2026 a las 12h08
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Este domingo se reanudará en Cochabamba el servicio del buscarril en la ruta Vila Vila – Aiquile, una conexión ferroviaria que beneficiará a municipios del valle alto y sur del departamento.

“La inauguración se realiza una semana después de que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, organizó una cumbre para avanzar en una política ferroviaria y posicionar al país como eje de integración latinoamericana. El evento se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con la participación de más de un centenar de empresarios, diplomáticos y expertos internacionales”, detalla información institucional.

Según el reporte, la inauguración se realizará a las 12:00 en la estación de Aiquile con la participación de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y autoridades municipales.

En dicha información se destaca que Zamora sigue la línea del presidente Rodrigo Paz, “quien tiene como pilar de su gestión fortalecer la conexión férrea en el país”.

El servicio operará inicialmente los domingos de cada mes, con salida desde la estación Vila Vila a las 6:00 con destino a Aiquile y retorno el mismo día a las 15:00. La tarifa para el recorrido completo es de Bs 49, según un boletín de la Empresa Ferroviaria Andina.

El servicio beneficiará a los municipios de Vila Vila, Mizque y Aiquile, integrando más de 80 kilómetros e incluyendo comunidades como Pajcha, Chaguarani y Tin Tin. Además, facilitará el desplazamiento de visitantes en jornadas de alta afluencia, como ferias regionales.

El buscarril, un vehículo Nissan modelo 1960 adaptado a la vía férrea, tiene capacidad para 25 pasajeros y fue acondicionado para brindar un servicio seguro y confortable.

El gerente general de la Empresa Ferroviaria Andina, Javier Valdivia, afirmó que el servicio representa una oportunidad para promover el turismo.

“Constituye una alternativa de transporte accesible para la población, especialmente para adultos mayores y familias que requieren trasladarse entre estas localidades”, señaló.

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