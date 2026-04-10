Paz plantea a alcaldes electos “gestión por encima de los colores políticos”

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, sostuvo este viernes una reunión con más de 300 alcaldes electos de todo el país en la Casa Grande del Pueblo, donde reafirmó su compromiso de impulsar una gestión institucional “por encima de los colores políticos” y orientada a resultados.

El encuentro, que duró varias horas, estuvo enfocado en coordinar la futura gestión municipal y la ejecución de proyectos regionales, en un contexto en el que las autoridades electas aún no han asumido oficialmente sus cargos tras las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

Mediante sus redes sociales, el primer mandatario destacó la importancia de fortalecer el relacionamiento entre la administración central y los gobiernos municipales.

“Relacionamiento institucional, y no partidario”

“Bajo un firme compromiso de relacionamiento institucional, y no partidario, hoy me reuní con los alcaldes del país para reafirmar que nuestra prioridad es la gestión por encima de los colores políticos”, escribió Paz.

Y agregó que “trabajamos en unidad para articular soluciones reales, convencidos de que el desarrollo del país no tiene dueño y nos pertenece a todos. Es momento de construir puentes sólidos con los gobiernos municipales para avanzar con resultados que beneficien a cada ciudadano”.

Durante la reunión, los alcaldes electos presentaron carpetas con propuestas consideradas prioritarias para sus municipios y coincidieron en la necesidad de establecer una coordinación temprana con el nivel central del Estado.

El encuentro también permitió avanzar en la articulación de proyectos de inversión, con énfasis en iniciativas que cuentan con financiamiento de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Las autoridades municipales electas destacaron que este primer acercamiento sienta las bases para una gestión coordinada y orientada a resultados en beneficio de las regiones.