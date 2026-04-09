Khuska abre la temporada con un concierto inédito

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 09/04/2026 a las 8h51
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Con nuevos bríos, el Emsamble Khuska de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) abre la temporada con un concierto que se celebrará hoy (19:30) en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Giovanni Silva, director del ensamble cochabambino, explicó que el recital tiene como objetivo presentar un repertorio que resalte las cualidades interpretativas de los coros de ópera y enriquezca la formación de los estudiantes de la carrera de música de la UMSS. En es contexto el ensamble inicia una serie de conciertos en el que se recorrerá por diversos estilos y periodos como el clasicismo, romanticismo así como el contemporáneo y el barroco misional.

Entre los títulos de los coros de ópera figuran: Va pensiero (Vuela pensamiento) y Gli arredi festivi giù (Que caigan los oropeles festivos), Vedi le fosche notturne (Miren las sombras nocturnas), A festa! (A la fiesta), Bella vita militar (Bella vida militar), Giovani Fiori liete spargete (Jóvenes alegres, esparzan flores), Por ser la virgen.

Las obras

Silva comentó que los números corales Nabucco de Giuseppe Verdi (1813–1901), “Gli arredi festivi… Giù!” y “Va, pensiero” , son dos momentos trascendentales de la ópera que trazan un poderoso arco dramático que va desde la fe y la esperanza hasta el exilio y la nostalgia.

El reconocido director recordó que el programa de licenciatura en música de la UMSS, en correspondencia a su propuesta académica, ha impulsado la formación de ensambles musicales para la elaboración de repertorios diversos, para conformaciones variadas, con el propósito de ampliar la gama de fusiones y texturas sonoras, de tal manera que se visibilicen estilos interpretativos heterogéneos y signifique la expansión del proceso de formación superior en música de los estudiantes universitarios.

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