Saqueos y violencia en la marcha; Gobierno apunta a detener dirigentes

Destrozos en las instalaciones del sistema de teleféricos, la quema de dos vehículos policiales, la destrucción en el edificio del Tribunal Departamental de Justicia, las puertas de un edificio privado, además de dañar la propiedad de pequeños comerciantes, es lo que dejó ayer la jornada de protesta de los afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), evistas que llegaron del trópico, vecinos de El Alto y otros sectores.

En tanto, el Gobierno decidió detener a los dirigentes de estos sectores y la fiscalía ya emitió la aprehensión de cinco personas, incluido el senador suplente Nilton Condori.

La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Gobierno por seis delitos contra cinco dirigentes, tras individualizar la actuación de cada uno de los implicados que convocaron a movilizaciones.

Los denunciados son el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), David Quispe Machaca; el dirigente del sector Puerto Acosta, Juan Héctor Huacani; el vicepresidente de las juntas vecinales de Bolivia, Justino Apaza Calizaya; el dirigente de los autoconvocados de El Alto, Winston Gemio y el ejecutivo de la COB, Marco Argollo.

La Policía informó además que una centena de personas fue detenida ayer por saqueos y causar daños en inmuebles públicos y privados además de portar explosivos durante la movilización.

Los dirigentes y los detenidos son investigados por los supuestos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

Violencia

Las manifestaciones de diversos sectores se radicalizaron ayer con la llegada a La Paz de la marcha de seguidores del expresidente Evo Morales que ingresó a la sede de Gobierno, tras una semana de caminata desde el altiplano pidiendo la dimisión de Paz.

El vocero presidencial, José Luis Galvez, declaró ayer que la marcha organizada por Evo Morales y la movilización liderada por la COB, están al margen de la ley.

“El señor Argollo es uno de los que ha renunciado a defender los intereses de los representados, tiene una posición fuera de la ley. Ha tomado una posición política. Esperemos que la justicia cumpla su papel”, dijo Gálvez.

Declaró que la marcha de los cocaleros del Chapare “busca la ruptura del orden constitucional, todos los que piden la ruptura democrática tendrán que verse con la ley”, declaró el Vocero Presidencial.

Los movilizados atacaron ayer las líneas Roja, Azul, Celeste, Naranja de los teleféricos y provocaron la suspensión por varias horas de sus servicios.

Las filmaciones de la Línea Celeste mostraron a una turba que destruyó el ingreso a esas instalaciones.

Además, la marcha atacó la sede del Tribunal de Justicia Departamental en calle Potosí y destruyó las cámaras de seguridad de esa sede, frente a la Fiscalía de Distrito.

Una comerciante que trabajaba en las puertas de ese lugar denunció que fue destruido el material de escritorio que vendía con la pérdida total de sus bienes de trabajo.