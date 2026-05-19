Sectores exigen solución a bloqueos: unos piden estado de sitio, otros diálogo

Mientras la Asamblea de la Cruceñidad aprobó un pronunciamiento en el que exige a las autoridades nacionales la inmediata declaratoria de un estado de excepción (estado de eitio) sectorializado, otras instacias como la iglesia y Derechos Humanos piden insistir en el diálogo con sectores.

Desde hace 20 días se realizan bloqueos y movilizaciones en La Paz. Ayer, además del ingreso a esa ciudad de la marcha de seguidores de Evo Morales, marcharon campesinos, Ponchos Rojos, gremiales, mineros y otros exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los manifestantes se enfrentaron a la Policía y causaron daños la infraestructura estatal.

Cruceñidad

La Asamblea de la Cruceñidad convocó ayer a una movilización nacional en defensa de la democracia y en rechazo a los bloqueos que vulneran los derechos ciudadanos; y exigió al Gobierno, a la Fiscalía, a la Justicia, a la Policía y a las Fuerzas Armadas actuar “de manera inmediata, firme y conforme a la Constitución contra quienes promuevan, financien, ejecuten o encubran actos destinados a destruir la democracia, romper el orden constitucional, impedir la circulación y poner en riesgo la vida de la familia boliviana”.

Diálogo

La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto convocaron ayer a un “Diálogo por el Bien Común” entre el Gobierno y las organizaciones sociales movilizadas, ante la escalada de conflictividad y los hechos de violencia registrados en el país.

Las instituciones expresaron en un comunicado su “honda preocupación” por los enfrentamientos, la vulneración de derechos humanos y las afectaciones a terceros en medio de las protestas y movilizaciones.

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) también declaró en estado de emergencia institucional ante la creciente escalada de conflictos que atraviesa el país y expresó su plena disposición para actuar como mediadora en la búsqueda de una salida pacífica y democrática a la crisis actual.

Para el especialista en Comunicación Política, Manuel Mercado, en estas movilizaciones existen demandas legítimas de sectores sociales, pero “lamentablemente otros solamente están buscando un rédito político”, aseguró.

El alcalde de la ciudad de La Paz, César Dockweiler, exhortó a las autoridades de Gobierno y a los movilizados a instalar una mesa de diálogo sincera para alcanzar un acuerdo nacional y deponer los actos de violencia durante las protestas, que afectaron a ciudadanos y a la infraestructura paceña.

Varias personas autoconvocadas salieron a marchar ayer en la noche por las calles de la ciudad de La Paz en protesta contra los bloqueos y los actos de violencia registrados en la ciudad.