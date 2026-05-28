Bloqueadores impiden el arribo de 433 cisternas con combustible y otros insumos

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, informó que 433 cisternas permanecen varadas debido a los bloqueos instalados en diferentes carreteras del país.

"Tenemos 433 cisternas esperando para llegar con oxígeno, medicamentos y alimentos", afirmó el mandatario durante el acto de creación del Consejo Económico y Social, que se llevó a cabo ayer jueves y que contó con la participación de representantes de instituciones nacionales, regionales, organismos internacionales y organizaciones sociales.

En la oportunidad, Paz Pereira dirigió un mensaje al sector transportista y señaló que los bloqueos afectan el ingreso de combustibles, alimentos, medicinas e insumos diversos.

"Y a los transportistas compañeros les quiero dar un mensaje: no soy yo el que está bloqueando", manifestó.

Además, el jefe de Estado pidió apoyo a la cooperación internacional para contribuir a superar la situación.

"Pedimos ayuda a la Organización de Estados Americanos (OEA), a Naciones Unidas (ONU) y a los representantes diplomáticos. Por favor, donde ustedes puedan ayudar, estamos con la mano extendida, no tenemos nada que ocultar. Lo que queremos es sacar el país adelante", expresó.