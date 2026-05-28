Cinco municipios en Cochabamba suspenden el Día del Peatón; Cercado y Sacaba confirman

Cochabamba
AGENCIAS
Publicado el 28/05/2026 a las 17h04
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Cinco de siete municipios que son parte del eje metropolitano en Cochabamba definieron suspender el Día del Peatón y el Ciclista previsto para este domingo 31 de mayo por la situación que atraviesa el país y ante la ausencia de normativa sobre esta actividad. En tanto, Cercado y Sacaba confirmaron su realización el domingo. 


Se trata de Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe, Colcapirhua y Tiquipaya, municipios que dieron a conocer su decisión mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales; en tanto que Cercado y Sacaba ratificaron que sí se llevará a cabo esta jornada con la suspensión de la circulación de vehículos de 09.00 a 18.00.


“El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya informa a la población que, debido a la situación social que atraviesa el país y con el objetivo de precautelar la seguridad de la ciudadanía, se determina la suspensión de las actividades por el ‘Día del Peatón y del Ciclista’ programado para este domingo 31 de mayo”, se lee en un comunicado oficial.


Entre tanto, el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo argumentó que la ley municipal para desarrollar el Día del Peatón corresponde solo a Cercado, debido a lo cual “el día domingo 31 de mayo las actividades en nuestro municipio se realizarán con total normalidad”.


En Sacaba y Cercado, el panorama es diferente, ya que en ambos lugares se realizó el lanzamiento oficial de esta actividad.
El alcalde de Sacabas, Riony Villarroel, invitó a la población a disfrutar de espacios deportivos, juegos tradicionales, actividades culturales y de la caravana ciclística que partirá desde Pacata y recorrerá la avenida Villazón hasta llegar a la plaza principal 6 de Agosto.
En Cercado entre las actividades principales se tendrá la carrera 7K, campeonatos de fútbol, concursos de volantines y de botargas.
 
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