Comités cívicos del país piden aprehensión de Morales

Presidentes de los comités cívicos de los nueve departamentos, reunidos en Santa Cruz de la Sierra este jueves, acordaron exigir la ejecución inmediata de la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, en el marco de las conclusiones de un encuentro liderado por el Comité Cívico pro Santa Cruz.

El presidente de esta institución, Stello Cochamanidis, instó a las autoridades estatales a cumplir con sus atribuciones constitucionales y hacer efectiva la disposición emitida por el Ministerio Público.

”Exigimos a la Fiscalía, Policía y al Ministerio de Gobierno el cumplimiento estricto de su deber constitucional mediante la ejecución inmediata de la orden de aprensión contra Evo Morales Ayma”, manifestó durante una conferencia de prensa.

El dirigente sostuvo que la falta de acciones frente a este caso refleja un escenario de impunidad que, a su juicio, afecta directamente al Estado de derecho, al considerar que los principales responsables de la conflictividad y los hechos de violencia no han sido sancionados.

Tras 28 días de movilizaciones en el país, el sector cívico también planteó una serie de medidas para enfrentar la crisis, entre ellas la aplicación de un estado de excepción sectorizado por parte del Órgano Ejecutivo, la aprobación de una ley antibloqueos en la Asamblea Legislativa y la implementación de mecanismos de resarcimiento económico por los daños ocasionados por los bloqueos.

Asimismo, insistieron en que se debe cumplir la orden de aprehensión contra Morales, quien enfrenta un proceso penal impulsado por el Ministerio Público por presuntos delitos de trata de personas agravada y estupro.