Diabladas tumbadas: el nuevo género musical que arrasa en Bolivia

La música boliviana está viviendo una nueva etapa gracias a las llamadas “diabladas tumbadas”, una tendencia musical que mezcla el folklore nacional con sonidos urbanos y corridos tumbados, conquistando especialmente a los jóvenes en redes sociales.

Este estilo fusiona instrumentos andinos, referencias a fraternidades folklóricas y ritmos tradicionales con bases de trap, reggaetón y corridos modernos. El resultado: canciones con identidad boliviana pero con una estética más actual y viral.

Artistas emergentes como Fran Aliss y Danico el Único se han convertido en algunos de los nombres más comentados dentro de esta movida, llevando el folklore a plataformas como TikTok y YouTube con propuestas frescas y juveniles.

Muchos usuarios en redes consideran que este género representa una nueva forma de conectar las tradiciones bolivianas con las tendencias musicales internacionales, dando paso a una generación que busca reinventar el folklore sin perder su esencia.

Aunque todavía no es un género oficialmente establecido, las “diabladas tumbadas” ya se perfilan como una de las tendencias musicales más virales y comentadas del momento en Bolivia.