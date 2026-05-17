“Del Sena al Rin”: el piano francés y el chelo alemán se funden en diálogo histórico

El próximo 22 de mayo, el Salón Glorieta del Gran Hotel Cochabamba será el escenario de un encuentro artístico de alto nivel que celebra la amistad entre Francia y Alemania.

El virtuoso pianista francés Maxime Zecchini y el destacado chelista alemán Théo Bross unirán sus talentos en un concierto único que trasciende fronteras, ofreciendo al público boliviano una travesía sonora por el corazón de Europa. Organizado por la Alianza Francesa y el Instituto Cultural Boliviano Alemán (ICBA) con el apoyo del Goethe Institut y la Embajada de Alemania en La Paz, “Del Sena al Rin” no solo destaca por la maestría técnica de sus intérpretes, sino por consolidar a la ciudad como una parada imprescindible en la agenda cultural internacional. A este homenaje musical a Francia y Alemania también se unen artistas de Cochabamba: la arpista Michelle Sánchez y la flautista María José Alarcón, quienes interpretarán un par de obras del repertorio franco-alemán. Equilibrio entre claridad e intensidad Para Maxime Zecchini, el desafío de este programa radica en combinar la transparencia y el matiz del piano francés con la densidad tonal de la formación alemana. En lugar de suavizar la potencia del violonchelo, Zecchini busca integrarla en una paleta de colores compartida que impulsa al piano a explorar sonoridades más profundas y orquestales. “Es en este equilibrio entre claridad e intensidad donde surge algo verdaderamente vivo”, afirma el pianista. Zecchini confiesa su admiración por el rigor germánico, destacando que, si pudiera tomar prestado un rasgo de esa tradición, sería su enfoque estructurado de la arquitectura musical. Para él, esa lógica armónica y solidez en la interpretación son las que, paradójicamente, permiten alcanzar una libertad expresiva mucho más profunda. El violonchelo: la voz que une fronteras Por su parte, Théo Bross encuentra en el lirismo del violonchelo —un instrumento cuya voz es profundamente humana— el puente perfecto para conectar ambas naciones. Según el músico alemán, piezas como las “Canciones sin palabras” de Mendelssohn simbolizan esta unión, ya que este género no solo influyó en la música de cámara alemana, sino que fue adoptado con entusiasmo por compositores franceses de la talla de Fauré y Saint-Saëns. Bross no duda en expresar su admiración por la elegancia francesa, un rasgo que considera inalcanzable y que contrasta con la pesadez de otras escuelas. “Admiro la delicadeza francesa en su tradición pianística... la claridad y elegancia representadas por Alfred Cortot son para mí algo inalcanzable”, señala el chelista. Entidad europea compartida El programa del concierto, titulado “Del Sena al Rin”, ha sido concebido como un viaje musical. Entre las piezas clave, ambos artistas señalan las Variaciones sobre un tema de La flauta mágica de Beethoven como el símbolo máximo de este puente cultural. En esta obra, Beethoven toma la esencia de una ópera de Mozart para transformarla en un diálogo que apela tanto al rigor alemán como a la ligereza teatral francesa. Más allá de las fronteras, los músicos coinciden en que hoy existe una identidad europea robusta, nacida de un intercambio constante de ideas, academias compartidas y un apoyo institucional sólido que diferencia a Europa de otras regiones del mundo. Para Zecchini y Bross, este concierto es la prueba de que la música trasciende fronteras de forma más natural que cualquier otra forma de arte. Perfil de los artistas Maxime Zecchini (pianista): Ganador de numerosos concursos internacionales, Maxime Zecchini es hoy reconocido como una de las figuras más distintivas y aclamadas del piano francés. Se presenta en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, como la Philharmonie de París, el Carnegie Hall de Nueva York, el Théâtre du Châtelet, La Seine Musicale, la Salle Gaveau, la Torre Eiffel, la Ópera de Pekín, la Ópera de Shanghái, el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y la Filarmónica de Kiev. Asimismo, ha colaborado con orquestas de renombre como la Orquesta Sinfónica Nacional de Malasia, la Orchestre Pasdeloup, la Orquesta Filarmónica de Ciudad del Cabo, la Orquesta Filarmónica de Johannesburgo, la Orquesta Sinfónica de Cuenca y la Orquesta Filarmónica de Nizhny Novgorod. Theo Bross (chelista): Theo Bross es un destacado violonchelista, director y pedagogo alemán con una vasta trayectoria internacional centrada en la formación de orquestas y la promoción de la música clásica. Formado en prestigiosos centros europeos y ganador del Premio Alfredo Piatti, ha fundado agrupaciones clave como el Pegasos – Ensemble, la Allgaeu Sinfonietta y la Orquesta de Cámara de Lusaka, además de dirigir la Orquesta Juvenil del Danubio desde 2009. Su labor destaca por un profundo compromiso social y pedagógico, llevando la música académica a regiones como Zambia —donde fundó el festival Promenades Musicales y dirigió la primera ópera en el país—, consolidando así una carrera que une la excelencia técnica con un impacto cultural global. Michelle Sánchez (Arpista boliviana): Arpista cochabambina de arpa paraguaya, se formó con el profesor Carlos Zurita desde el año 2020. Cuenta con experiencia en presentaciones como solista y en colaboración con otros músicos y artistas, interpretando repertorio tradicional paraguayo y boliviano, así como música latinoamericana y de otros contextos. Participó en actividades de la Queensland Harp Society (Australia), donde obtuvo un premio en una compepó como integrante de la Cochabamba Wind Symphony y como flautista invitada en la primera versión del concierto de rock filarmónico con la Filarmónica de Cochabamba tencia de arpa por su interpretación de música latinoamericana. Actualmente, estudia “bajo continuo” con el renombrado arpista alemán Maximilian Ehrhardt, con especial interés en el barroco boliviano, realizando también investigaciones de archivos musicales del siglo XVIII en Sucre. En 2026, participó en el XV Festival Internacional de Música “Misiones de Chiquitos” junto al Coro y Orquesta de Urubichá y el Collegium Musicum 23 de Leipzig, Alemania. María José Alarcón Aguirre (Flautista boliviana): Flautista graduada del Instituto Eduardo Laredo, particiP21202789