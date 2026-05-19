Policía reporta 11 uniformados heridos tras hechos violentos en La Paz

El comandante departamental de la Policía, Juan Amílcar Sotopeña, informó sobre las personas retenidas tras los hechos de violencia ocurridos en el centro de La Paz, en el marco de las movilizaciones y operativos de control del orden público.

Según el reporte oficial, durante los operativos también se ejecutaron acciones de búsqueda e identificación de personas presuntamente vinculadas a los hechos violentos, incluyendo allanamientos a hoteles y alojamientos.

En ese contexto, la Policía indicó que se hallaron elementos considerados como indicios de organización de las movilizaciones, afirmando que algunos de los detenidos portaban listas y dinero.

Respecto a los efectivos heridos, el comandante confirmó un total de 11 policías lesionados durante los enfrentamientos, de los cuales dos están con lesiones muy graves.

Dos policías heridos de gravedad

De acuerdo con el informe, los casos más delicados corresponden a un efectivo con traumatismo ocular y otro con fractura maxilar y traumatismo craneoencefálico, quienes permanecen internados y bajo observación médica en centros hospitalarios.

El reporte también da cuenta de daños materiales a bienes del Estado, incluyendo la quema de un vehículo patrullero y la afectación de cinco motocicletas policiales, además del robo de dos rifles lanza gases y equipos de protección.

La Policía sostiene que los hechos registrados no corresponden a una movilización pacífica, sino a acciones violentas en investigación. "Estos actos no fueron una marcha pacífica, sino actos criminales", afirmó el comandante departamental en entrevista con Bolivia Tv.