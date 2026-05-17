David Mondacca, en Podcast Los Tiempos

La visita de David Mondacca a Los Tiempos para grabar el episodio 130 del podcast fue una conversación sobre teatro, memoria y condición humana.

Hablamos de su trayectoria, de Jaime Sáenz, de los aparapitas, de Cachín y de esas historias que habitan entre la marginalidad y la poesía cotidiana.

La charla también recorrió Metamorfosis B., su reciente presentación en Cochabamba, donde la figura de Franz Kafka aparece como un símbolo del temor, el desaliento y la transformación permanente.

Pero también como una especie de realismo oscuro y universal, donde lo extraño convive con lo cotidiano. Porque, en algún momento, todos somos Kafka: enfrentados a un mundo que cambia, que aplasta, que desorienta y que obliga a preguntarnos quiénes somos realmente.

Y quizá quienes lo escuchen y lo vean descubran algo más que un diálogo abierto: la posibilidad de detenerse un instante para oír a un artista que ha dedicado su vida a revelar, desde el escenario y desde la palabra, las zonas más profundas y vulnerables del alma humana.