22 películas compiten por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026

Cultura
AGENCIAS
Publicado el 10/05/2026 a las 10h40
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La edición de 2026 del Festival de Cannes se abre el 12 de mayo con La Vénus Électrique, de Pierre Salvadori, con guion de Robin Campillo e interpretada por Pio Marmaï y Anaïs Demoustier, marcando el inicio de una programación que, hasta el 23 de mayo, más allá de nombres y cifras, revela un claro desplazamiento en el equilibrio geopolítico del cine contemporáneo.

El nuevo equilibrio en

el mapa del cine

En un contexto internacional condicionado por la política de los grandes estudios estadounidenses —cada vez más centrados en estrategias de premios como los Óscar—, Cannes reafirma su posición como epicentro de un cine que encuentra en Europa, y particularmente en Francia, un espacio privilegiado de producción y coproducción.

Ese cambio de eje se traduce en una competición oficial, con solo cinco directoras seleccionadas, dominada de forma contundente por Europa. De los 22 largometrajes seleccionados, 16 proceden de este continente. España aporta cuatro nombres —Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y el dúo Javier Ambrossi–Javier Calvo—, mientras que Francia refuerza su peso con cinco cineastas. A ellos se suman figuras procedentes de Alemania, Rumanía, Hungría, Polonia, Austria, Bélgica y Rusia, configurando un mapa claramente inclinado hacia el viejo continente.

Frente a esta hegemonía, la representación internacional resulta más limitada: Asia cuenta con cinco autores —entre ellos Asghar Farhadi, Hirokazu Kore-eda o Ryusuke Hamaguchi—, mientras que Norteamérica se reduce a la presencia de Ira Sachs.

El jurado

El jurado de la Competición Oficial de la 79.ª edición del Festival de Cannes será presidido por el director surcoreano Park Chan-wook y estará integrado por nueve miembros: Cuatro mujeres acompañarán director de No Other Choice, la actriz estadounidense Demi Moore (The Substance), la irlandesa-etíope Ruth Negga (Loving, Passing), la cineasta belga Laura Wandel (Playground) y la directora de origen chino Chloé Zhao (The Rider, Nomadland, Hamnet).

El resto de miembros del jurado, que juzgará las 22 películas seleccionadas, son el cineasta chileno Diego Céspedes (ganador el año pasado en Un Certain Regard por The Mysterious Gaze of the Flamingo), el actor marfileño-estadounidense Isaach De Bankolé (The Fence), el guionista escocés Paul Laverty y el actor sueco Stellan Skarsgård.

Entre consagración y

nuevos autores

La competición articula un equilibrio entre nombres consagrados y nuevas incorporaciones. Entre los primeros destacan antiguos ganadores de la Palma de Oro como Cristian Mungiu, que compite con Fjord, y Kore-eda, que regresa con Sheep in the Box. A ellos se suman cineastas habituales del palmarés cannoise como Almodóvar (Amarga Navidad), Andrey Zvyagintsev (Minotaur), Pawel Pawlikowski (Fatherland), László Nemes (Moulin), Lukas Dhont (Coward) o Hamaguchi (All of a Sudden).

Uno de los rasgos más estimulantes de esta edición es la incorporación de doce debutantes —con once películas— que amplían el espectro creativo de la competición. Entre ellos figuran Sorogoyen con El ser querido —recordamos la larguisíma ovación en la sala Debussy a As Bestas, en 2022, inexplicablemente, fuera de concurso—, Ambrossi y Calvo con La bola negra, o la austriaca Marie Kreutzer con Gentle Monster. Junto a ellos, nombres como Valeska Grisebach (Western), Kôji Fukada o el surcoreano Na Hong-jin refuerzan una selección que apuesta por autores en evolución, lejos de cualquier lógica de mera consolidación.

Secciones paralelas y compromiso del festival

Fuera de la competición, la programación mantiene su vocación de escaparate heterogéneo. En la sección oficial destacan títulos como Her Private Hell, de Nicolas Winding Refn, o Diamond, debut en la dirección del actor Andy Garcia. El bloque francés se completa con nuevas obras de Agnès Jaoui, Guillaume Canet, Vincent Garenq y Antonin Baudry.

Por su parte, la sección Cannes Première amplía el diálogo internacional con trabajos de Kiyoshi Kurosawa, John Travolta, Volker Schlöndorff, el tándem argentino Juan Cabral y Santiago Franco, y el francés Daniel Auteuil. A ello se suman las 15 películas de Un Certain Regard, las proyecciones especiales —con documentales de Steven Soderbergh y Ron Howard— y las sesiones de medianoche, donde aparecen nombres como Quentin Dupieux o Sang-Ho Yeon.

La amplitud de la programación se completa con un gesto de reconocimiento a la historia del cine: la entrega de las Palmas de Oro de Honor a Barbra Streisand y Peter Jackson.

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