Un mundial en manos de la IA y la tecnología

El gran desafío de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) es convertir al Mundial 2026 en el más tecnológico de la historia con el uso de la Inteligencia Artificial (IA). La organización que dirige este deporte hará de este torneo un enorme laboratorio para aplicar la automatización arbitral, análisis de datos y varias experiencias inmersivas para los aficionados.



El torneo deportivo arranca el próximo 11 de junio con varios hechos inéditos como la participación de 48 selecciones, la organización en tres países (México, Canadá y Estados Unidos) en forma simultánea y otros hechos como la irrupción en grande de la tecnología, que es el tema del que hablaremos en las siguientes líneas.



La principal apuesta tecnológica de los organizadores del mundial se llama “Football AI”, un un programa tecnológico digital desarrollado por la FIFA y Lenovo.



Cuando el árbitro de el pitazo inicial del primer partido del mundial 2026, millones de aficionados empezarán a ver fútbol. Pero detrás de cada pase, cada carrera y cada decisión arbitral, cada tarjeta amarilla o expulsión estará funcionando silenciosamente una gigantesca red de inteligencia artificial.



Y aunque el término “Football AI” suene futurista, casi de ciencia ficción, la FIFA asegura que será una pieza indispensable para garantizar la eficiencia y perfección de este torneo deportivo.



El objetivo no es únicamente mejorar el arbitraje. La intención es mucho más profunda: transformar completamente la manera en que se juega, se analiza, se transmite y se entiende el fútbol.