Apagón en parte del Chapare pone en alerta a cocaleros

Un corte de energía eléctrica en varias poblaciones del trópico de Cochabamba fue alertado la noche de este miércoles por la Radio Kausachun Coca, junto a las alertas emitidas por dirigentes de los sindicatos de cocaleros e interculturales.

“Se registra apagón de energía eléctrica en todo el trópico de Cochabamba (desde) las 19:50 (…) Se alerta a todo el Trópico de Cochabamba ante cualquier movimiento inusual qué pueda acontecer”, indica uno de los mensajes publicado en la cuenta de Facebook de la mencionada radio.

“Wilma Colque Sanchez, presidenta de las Seis Federaciones (de cocaleros) denuncia movimientos de logística del Gobierno y las FFAA para reprimir al pueblo boliviano movilizado en contra del Gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

“Informan que el corte de energía eléctrica habría sido instruido “desde arriba”, es decir, desde el Gobierno nacional.

Según el reporte, fueron desconectadas las subestaciones de Villa Tunari y Chimoré. Al momento, no cuentan con servicio eléctrico las poblaciones de Villa Tunari, Shinahota, Chimoré e Ivirgarzama.

René Solís, secretario de Organización de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, denunció el corte de energía eléctrica en toda la región del trópico de Cochabamba, generando preocupación entre las organizaciones sociales”, señalan otras publicaciones del mismo sitio.

“Solís señaló que el corte de luz se da en un contexto de alta tensión social y movilizaciones, por lo que exigió a las autoridades competentes una pronta solución y el restablecimiento inmediato del servicio eléctrico” agrega otro mensaje.