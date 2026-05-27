Activista argentina que apoya bloqueos no ejerce mandato legislativo

País
Visión 360
Publicado el 27/05/2026 a las 22h26
ESCUCHA LA NOTICIA

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia rechazó las declaraciones de la dirigente y activista argentina Mercedes Trimarchi, e informó que ella actualmente no ejerce mandato legislativo en Argentina y que habría invocado dicha condición para participar en movilizaciones de carácter político en el país.

Debido a esa situación, demanda a la Dirección General de Migración definir el estatus de esa ciudadana en el país y proceder en función de lo que dispone la normativa migratoria vigente en el país.

En un comunicado difundido la noche de este miércoles, la Cancillería expresó su rechazo a las declaraciones de Trimarchi, vinculada a la organización Izquierda Socialista, en manifestaciones desarrolladas en territorio nacional en contra del Gobierno del presidente Rodrigo Paz, electo en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado.

Este miércoles se difundió un video en el que se observa a la activista participando en un mitin en la ciudad de El Alto, destacando las protestas que se concentran en el departamento de La Paz y en la sede de gobierno, que permanece aislada por el bloqueo de carreteras por 27 días, a convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, que exigen la renuncia del primer mandatario.

El pronunciamiento de la Cancillería sostiene que, una vez que se conoció que la activista se presentó públicamente como "diputada electa", pese a no ejercer actualmente mandato legislativo alguno en la República Argentina, utilizó dicha condición para participar en movilizaciones de carácter político interno del país.

 

"Inadmisible e inaceptable"

Además, habría emitido "afirmaciones falsas, distorsionadas y carentes de sustento" contra el Gobierno boliviano, incluyendo aseveraciones infundadas relativas a una supuesta supresión de derechos de los trabajadores bolivianos, según el documento.

Al respecto, la Cancillería considera "inadmisible e inaceptable" que actores políticos extranjeros participen en actividades de carácter político interno, particularmente cuando se atribuyen representaciones o calidades institucionales ajenas a su mandato para pronunciarse sobre asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo boliviano y a sus instituciones democráticas.

Asimismo, recuerda que el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados constituye una norma fundamental del derecho internacional, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y reafirma que las diferencias políticas internas deben ser resueltas exclusivamente por el pueblo boliviano, en el marco de la institucionalidad democrática, el respeto a la soberanía nacional y el Estado de Derecho.

En ese contexto, y conforme a la normativa migratoria vigente del Estado Plurinacional de Bolivia, señala que corresponderá a las autoridades nacionales competentes evaluar y adoptar las medidas que resulten pertinentes en relación con su estatus migratorio, en el marco de sus atribuciones legales y administrativas.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Paz promulga la abrogación de la ley sobre Estados de Excepción en medio de los conflictos
2
Defensoría del Pueblo reporta 321 personas arrestadas en informe sobre conflictividad social en Bolivia
3
Irán firmará la paz solo si EEUU libera $ 24bn de activos congelados
4
Paz espera que los conflictos se resuelvan "en pocas horas o días" y dice esperaba las movilizaciones en su contra
5
Paro indefinido del transporte paceño agrava situación de crisis y escasez

Más en País

27/05/2026
Cocaleros se aglomeran en el ingreso a Umopar en Chimoré
Un corte de energía eléctrica afectó por más de dos horas varias poblaciones chapareñas la noche de este miércoles. Según la radio cocalera el apagón terminó...
Ver más
27/05/2026
Apagón en parte del Chapare pone en alerta a cocaleros
“Wilma Colque Sanchez, presidenta de las Seis Federaciones (de cocaleros) denuncia movimientos de logística del Gobierno y las FFAA para reprimir al pueblo...
Ver más
Viajaba entre Iquique y Santa Cruz, y “se presentó una condición en el sistema de calefacción de ventanas laterales de la cabina de comando”, indica el comunicado de la aerolínea.
Ver más
27/05/2026
Un avión de BoA aterriza de emergencia en Cochabamba
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, indicó este miércoles que promulgó la la ley del "perdonazo tributario", una medida de alivio fiscal dirigida a gremiales, cuentapropistas,...
Ver más
27/05/2026
Presidente Paz anuncia promulgación de la ley del "perdonazo" tributario
Por las irregularidades que tuvo durante su gestión, las mentiras sobre los hidrocarburos y su huida del país tras la crisis de 2019, el presidente Rodrigo Paz lanzó duras críticas a Evo Morales.
Ver más
27/05/2026
"Te fuiste llorando cuando perdiste el poder": El mandatario cuestiona a Evo
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, se ha pronunciado sobre la situación del conflicto en Bolivia, con un llamado a que tanto el Gobierno como los movimientos sociales eviten "...
Ver más
27/05/2026
Lula insta al Gobierno de Bolivia y movimientos sociales que eviten la violencia y prioricen el diálogo
En Portada
27/05/2026 País
Paz espera que los conflictos se resuelvan "en pocas horas o días" y dice esperaba las movilizaciones en su contra
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, señaló que espera que los conflictos que aquejan al país, y particularmente al departamento de La Paz, se resuelvan "en...
vista
27/05/2026 País
Cocaleros se aglomeran en el ingreso a Umopar en Chimoré
Un corte de energía eléctrica afectó por más de dos horas varias poblaciones chapareñas la noche de este miércoles. Según la radio cocalera el apagón terminó...
vista
27/05/2026 País
Apagón en parte del Chapare pone en alerta a cocaleros
“Wilma Colque Sanchez, presidenta de las Seis Federaciones (de cocaleros) denuncia movimientos de logística del Gobierno y las FFAA para reprimir al pueblo...
vista
27/05/2026 País
Un avión de BoA aterriza de emergencia en Cochabamba
Viajaba entre Iquique y Santa Cruz, y “se presentó una condición en el sistema de calefacción de ventanas laterales de la cabina de comando”, indica el...
vista
27/05/2026 País
Lula insta al Gobierno de Bolivia y movimientos sociales que eviten la violencia y prioricen el diálogo
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, se ha pronunciado sobre la situación del conflicto en Bolivia, con un llamado a que tanto el Gobierno como...
vista
27/05/2026 País
"Te fuiste llorando cuando perdiste el poder": El mandatario cuestiona a Evo
Por las irregularidades que tuvo durante su gestión, las mentiras sobre los hidrocarburos y su huida del país tras la crisis de 2019, el presidente Rodrigo Paz...
vista
Actualidad
Un corte de energía eléctrica afectó por más de dos horas varias poblaciones chapareñas la noche de este miércoles....
Ver más
27/05/2026 País
Cocaleros se aglomeran en el ingreso a Umopar en Chimoré
La izquierdista Mercedes Trimarchi participó de un mitín en El Alto donde expresó críticas a la política del Gobierno...
Ver más
27/05/2026 País
Activista argentina que apoya bloqueos no ejerce mandato legislativo
“Wilma Colque Sanchez, presidenta de las Seis Federaciones (de cocaleros) denuncia movimientos de logística del...
Ver más
27/05/2026 País
Apagón en parte del Chapare pone en alerta a cocaleros
Viajaba entre Iquique y Santa Cruz, y “se presentó una condición en el sistema de calefacción de ventanas laterales de...
Ver más
27/05/2026 País
Un avión de BoA aterriza de emergencia en Cochabamba
Deportes
Juan Carlos Prado puso nuevamente en alto el nombre de Bolivia al colocar ayer en aprietos al número 69 del mundo, el...
Ver más
27/05/2026 Tenis
Prado no se achica ante el 69 del mundo y estampa su nombre en Roland Garros
Fortalecer las divisiones formativas, el crecimiento del fútbol femenino y seguir en el camino para conseguir logros en...
Ver más
27/05/2026 Fútbol
El Club Aurora cumple 91 años y celebra seguir en la competición profesional del fútbol boliviano
Juan Carlos Prado puso nuevamente en alto el nombre de Bolivia al colocar este martes en aprietos al número 69 del...
Ver más
26/05/2026 Tenis
Juan Carlos Prado no se achica ante el 69 del mundo, cae y deja estampado su nombre en Roland Garros
El presidente de The Strongest, Daniel Terrazas, considera que el clásico contra Bolívar, programado para este domingo...
Ver más
26/05/2026 Fútbol
El Tigre pedirá reprogramar el clásico por los conflictos y la crisis de la economía paceña
Tendencias
Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola...
Ver más
25/05/2026 Medio Ambiente
Un estudio con 4.600 fotos revela hábitos del perro fantasma en Bolivia
Doble Click
La Feria Internacional del Libro de Santa Cruz (FIL Santa Cruz), que se pone en marcha hoy y se extiende hasta el 7 de...
Ver más
27/05/2026 Cultura
Encuentro de Literatura Latinoamericana engalana la FIL Santa Cruz 2026
El saxofonista tenor Sonny Rollins, más conocido como "el coloso del saxofón", ha fallecido este lunes a los 95 años de...
Ver más
26/05/2026 Música
Muere a los 95 años el músico Sonny Rollins, conocido como el "coloso del saxofón"
El destacado guitarrista nacional Piraí Vaca asegura que llega a Cochabamba con una presentación poderosa y cargada de...
Ver más
26/05/2026 Música
Piraí Vaca llega a Cochabamba “Inspiraísimo”
La agenda cultural cochabambina de la semana 22 del año se enfoca en los festejos a las madres. Los Kory Huayras,...
Ver más
25/05/2026 Cultura
Semana 22: La agenda se centra en el homenaje a las madres