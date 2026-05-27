Un avión de BoA aterriza de emergencia en Cochabamba

Un avión de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) aterrizó de emergencia la tarde de este miércoles en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann. La aeronave cubría la ruta internacional entre Iquique (Chile) y el aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz).

Aproximadamente a las 17:50 horas, el avión de BoA tocó tierra en una de las pistas del aeropuerto mencionado, mientras vehículos de bomberos y ambulancias se desplegaban listos para una eventual emergencia.

De acuerdo con las informaciones previas a la difusión de un comunicado de de BoA, el piloto de la nave alerto sobre la presencia de humo en la cabina, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad aérea y a desviar la ruta original hacia el aeropuerto del valle.

Más tarde, la aerolínea estatal boliviana comunicó que “el desvío de la aeronave hacia el aeropuerto de Cochabamba” debido a “que se presentó una condición en el sistema de calefacción de ventanas laterales de la cabina de comando”.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni complicaciones de gravedad. Tras constatar que la situación estaba bajo control y evacuar a los 52 pasajeros de manera segura, el personal médico y las ambulancias se retiraron del lugar.