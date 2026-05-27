Lula insta al Gobierno de Bolivia y movimientos sociales que eviten la violencia y prioricen el diálogo

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, se ha pronunciado sobre la situación del conflicto en Bolivia, con un llamado a que tanto el Gobierno como los movimientos sociales eviten "recurrir a la violencia y a priorizar el diálogo como vía para superar las diferencias y preservar la paz social".

Lula se pronunció mediante su cuenta de X, luego de sostener una llamada con Rodrigo Paz sobre la situación humanitaria en medio de las protestas y bloqueos en Bolivia.

En este conflicto, movimientos sociales a la cabeza de la Central Obrera piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Llevan más de tres semanas con bloqueos de caminos, que han cercado a las ciudades de La Paz y El Alto, afectando el abastecimiento.

El mandatario brasileño abogó por el "pleno respeto a las instituciones democráticas y al estado de derecho" en Bolivia, que suma más de tres semanas de conflicto.

Asimismo, reveló que a petición de Paz ordenó el envío de ayuda humanitaria hacia Bolivia.