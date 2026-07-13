Vecinos del D-14 piden concluir el estadio de villa Pagador a la Alcaldía

Los vecinos de la OTB Sebastián Pagador II, del Distrito 14 de Cercado solicitaron a las autoridades la conclusión del estadio Sebastián Pagador, además de un mantenimiento de sus ambientes interiores como exteriores, debido al descuido y deterioro de sus instalaciones. Las autoridades responsabilizan a la anterior gestión del expresidente Evo Morales y recomendaron a la población cuidar sus instalaciones.

El presidente de la OTB Sebastián Pagador 2do grupo, Irineo Ojeda, afirmó que el proyecto del estadio Sebastián Pagador se ejecutó con el fin de mejorar la zona y que hasta el momento no se realizó la obra fina de la obra. Señaló que rompieron los vidrios y que cada día se va deteriorando la infraestructura como tal.

Irineo Ojeda indicó que se necesita más control en el estadio para cuidar sus instalaciones y que una de las instituciones responsables del mantenimiento es la Unidad de Apoyo a la Prevención de Contaminación Ambiental (Apreca), que se encarga de la limpieza, tanto del contorno como el interior.

“El 2024 se mandó una nota al gobierno central cuando de presidente Luis Arce, pero no habido respuestas positivas”, declaro Irineo Ojeda, solicitando la recuperación de una cancha de fútbol que se utiliza como parqueo del estadio, dejando sin lugar de recreación a los vecinos.

Sobre la inseguridad del sector, Ojeda detalló que antes ingresaban personas sospechosas a los interiores del estadio donde consumían sustancias controladas y actos inmorales y que por esa razón la subalcaldía cerró los ambientes interiores para evitar estos hechos.

El asambleísta departamental de Cochabamba, Edwin Jiménez, aclaró que este proyecto se ejecutó con recursos del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” y que como Comisión Primera de Desarrollo Económico Financiero Administrativo y Jurídico del Consejo Municipal en 2020 se solicitó un informe sobre los recursos utilizados en el proyecto, donde se confirmó que en primera instancia hubo cerca de Bs.- 19 millones de inversión.

“Hasta la gestión 2020 se pudo verificar que ya había cierto deterioro, había que cambiar el césped sintético, había observaciones en el tema de los baños, la pintura que ya estaba deteriorada”, informó Edwin Jiménez, remarcando que son mantenimientos permanentes que deberían ejecutar las instancias correspondientes.

El asambleísta departamental recomendó a los vecinos del sector cuidar las instalaciones del estadio para evitar que se sigan destruyendo los vidrios y puertas, entre otros aspectos como actos de vandalismo en las paredes.

Agregó que la subalcaldía de la comuna Valle hermoso tiene la responsabilidad del cuidado y señaló que sí cuentan con recursos del gobierno municipal o los recursos de coparticipación tributaria deberían ser utilizados para este proyecto en general.

Por su parte, la Subalcaldía de Valle Hermoso aclaró que, como el proyecto supera el millón de bolivianos, la responsabilidad correspondería a la Alcaldía, además de señalar a la anterior gestión del expresidente Evo Morales.