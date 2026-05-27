"Te fuiste llorando cuando perdiste el poder": El mandatario cuestiona a Evo

Por las irregularidades que tuvo durante su gestión, las mentiras sobre los hidrocarburos y su huida del país tras la crisis de 2019, el presidente Rodrigo Paz lanzó duras críticas a Evo Morales.

"(Evo Morales) te fuiste llorando cuando perdiste el poder", afirmó, durante su discurso de inauguración del Consejo Económico y Social al hacer referencia a la manera cómo huyó del país al dimitir al cargo.

El mandatario recordó además que el expresidente y sus ministros afirmaron que en el país había un "mar de gas", pero la realidad fue otra y que ahora, bajo su administración, se buscan nuevos campos gasíferos para revertir la actual situación.

"Un expresidente que está en el Chapare, un expresidente le quitó la plata a La Paz, ¿se acuerdan algunos esa promesa de Bolivia va a tener un mar de gas? no hay mar de gas y la plata, se la sacó a La Paz", afirmó el mandatario.

Durante su discurso, el mandatario también insistió que la mejor manera de solucionar los problemas es con el diálogo y que una muestra de ello es la presencia de representantes de sectores sociales que se dieron cita en el Campo Ferial Chuquiago Marka.