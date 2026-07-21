Durby Blanco renuncia a su cargo como directora de Igualdad de Oportunidades
Este martes, Durby Andrea Blanco renunció a su cargo como directora de Igualdad de Oportunidades. El anuncio fue dado a conocer a través de sus redes sociales.
"Presenté mi renuncia a la Dirección de Igualdad de Oportunidades que tuve el honor de ejercer. Profundamente agradecida con José Luis Lupo, Ministro de la Presidencia, por la oportunidad de servir desde un espacio que representaba causas en las que creo y por las que seguiré trabajando”, escribió Blanco.
Aseguró que da un paso al costado con la seguridad de que desempeñó sus funciones con honestidad, profesionalismo y compromiso con el servicio público. “Seguiré trabajando por las mismas causas”.
Blanco estuvo envuelta en polémica tras afirmar que habría perdido años siendo madre y no hubiese podido realizar sus sueños. Posteriormente, la entonces autoridad indicó que hacía referencia a que a las mujeres no se les da las condiciones necesarias para trabajar y maternar.