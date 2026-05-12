Rinden homenaje a Gaby Vallejo en el Día del Escritor Boliviano

En el marco del “Día del Escritor Boliviano”, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) y el Colectivo Kuska rendirán homenaje a la otrora destacada escritora cochabambina Gaby Vallejo Canedo. El acto está previsto para hoy (10:00) en el pasaje San Rafael.

La imagen de la eximia literata será incorporada a la galería urbana del pasaje San Rafael, ubicado entre las calles Colombia y Ecuador, en reconocimiento a su valioso aporte a la literatura boliviana y latinoamericana, como también a su legado en la concepción de lectores producto del intenso amor por los libros a lo largo de su vida.

“Doña Gaby es un referente de la literatura cochabambina, es una escritora que ha trascendido, no solo a nivel nacional, también internacional, razón por la que inmortalizaremos su trayectoria con un mosaico del colectivo

Kuska, y que mejor en el pasaje San Rafael (pasaje del diablo), donde se encuentra la Galería Urbana”, comentó Jorge Azad Villarroel, representante de la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba.



Azad explicó que la eximia escritora nacional formará parte de la Galería Urbana por erigirse como una de las referentes de la literatura nacional y latinoamericana.

La familia de Gaby Vallejo estará presente en el homenaje, también autoridades de la alcaldía de Cochabamba, de la CDLC y el Colectivo Kuska.



Gaby Vallejo Canedo (Cochabamba, 1941-2024) fue una destacada escritora, pedagoga y académica boliviana, considerada una de las figuras más importantes de la literatura infantil y juvenil del país. Autora de más de 40 obras, incluyendo la reconocida novela “Hijo de Opa”, fue miembro de la Academia Boliviana de la Lengua y fundadora de la Biblioteca Infantil Thuruchapitas.