La pelota empieza a rodar con nuevas reglas para “disciplinar” a jugadores

Entre las varias innovaciones que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) aplicará en el Mundial de Fútbol 2026 como la organización simultánea por los tres países de Norteamérica (México, Canadá y EEUU) y el estreno del formato ampliado de 48 naciones participantes, entre otras, también se aplicarán en este certamen nuevas reglas en los partidos.



La International Football Association Board (IFAB) es el organismo independiente encargado de decidir, modificar y preservar las Reglas del Juego del fútbol a nivel mundial. Fundada en 1886 por las cuatro asociaciones británicas, es la autoridad suprema que define cómo se juega al fútbol, operando de forma independiente a la FIFA



La pelota de la Copa Mundial empieza a rodar desde el 11 de junio y estas son las principales nuevas reglas y cambios que regirán:

1. Taparse la boca



Los árbitros podrán expulsar a jugadores que se cubran la boca mientras encaran o discuten con rivales. La medida busca evitar insultos racistas, discriminatorios o agresiones verbales difíciles de detectar por cámaras o lectura labial



Esta norma también se denomina Ley Vinicius y surgió luego del caso que involucró a Gianluca Prestianni, sancionado con seis partidos por haber discriminado al brasileño durante el partido Benfica-Real Madrid.

2. Abandono el campo



Si un futbolista abandona deliberadamente la cancha como forma de protesta contra una decisión arbitral, podrá recibir tarjeta roja directa. La sanción también podría alcanzar a entrenadores o integrantes del cuerpo técnico que incentiven esa acción.



Esto es una respuesta a lo ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones cuando Senegal se retiró por un penal sancionado para Marruecos. Minutos después, los jugadores volvieron al campo y terminaron ganando el partido, pero con un fallo posterior les quitaron el título.

3. Sustitución rápida



Los jugadores tendrán solo 10 segundos para abandonar el campo al ser sustituidos. Si demoran deliberadamente, su equipo podría quedar temporalmente con un jugador menos durante un minuto. La medida apunta a reducir pérdidas de tiempo.



4. Salida rápida



Con el objetivo de agilizar los trámites del partido y contar con más tiempo de juego neto, a partir de ahora habrá un plazo de 5 segundos para saques de banda y de meta. Si se supera ese tiempo, la reposición de la pelota pasará para el rival.

5. Más poder el VAR



El VAR ampliará sus intervenciones y podrá revisar segundas tarjetas amarillas que terminen en expulsión, errores de identidad, algunos saques de esquina concedidos incorrectamente, jugadas puntuales inmediatamente posteriores al error arbitral.



El VAR también podrá intervenir en la decisión en tiros de esquina. Las últimas dos novedades que se sumaron al reglamento de cara al Mundial llegaron a fines de abril a raíz de sucesos ocurridos en el último tiempo que hicieron que la FIFA y la IFAB pensaran opciones para resolverlos.

6. Saques cronometrados



Habrá controles más estrictos sobre el tiempo: los saques deberán ejecutarse rápidamente y si el jugador excede el límite establecido, la posesión pasará al rival.



Asimismo, cada vez que un futbolista reciba atención médica en el campo de juego, deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse. La única excepción será si la lesión hubiera sido provocada por una falta sancionada con tarjeta.

7. No más agarrones



La FIFA instruirá a los árbitros a sancionar con mayor rigor empujones, agarrones, bloqueos ilegales, “lucha” dentro del área en tiros de esquina y centros.



La intención es proteger especialmente a los arqueros y evitar goles generados por obstrucciones ilegales.