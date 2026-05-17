Perpetran atentado con explosivo contra un fiscal de Bermejo

La Fiscalía General del Estado denunció este sábado que un fiscal del municipio de Bermejo (Tarija) fue víctima de un atentado con un explosivo colocado en su vehículo e informó que conformó una comisión para iniciar una investigación "rigurosa, objetiva y transparente" destinada a identificar y aprehender a los autores materiales e intelectuales.



De acuerdo con el Ministerio Público y las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el atentado fue realizado "mediante la activación de un artefacto explosivo" que fue colocado por un sujeto en el vehículo del fiscal de materia. La Fiscalía no precisó si con el atentado hubo víctimas personales.



"Luego de conocerse del grave atentado, se conformó de manera inmediata una comisión de fiscales para el inicio de una investigación rigurosa, objetiva y transparente para identificar y aprehender a los autores materiales e intelectuales de este hecho", señaló el documento.



A su vez, exhortaron a la Policía Bolivia a cumplir con su labor "como brazo operativo de la investigación", ejecutando todas las acciones necesarias para el esclarecimiento del hecho.



Finalmente, en el comunicado condena cualquier acto de violencia o intimidaciones contra servidores públicos "que ejercen funciones en defensa de la sociedad" y garantizan que "ningún hecho criminal" detendrá el trabajo institucional de esta instancia.