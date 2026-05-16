La Defensoría del Pueblo constata que hay 57 detenidos tras los intentos de desbloqueo en El Alto

El monitoreo de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo reporta un total de 57 personas entre aprehendidas, detenidas y arrestadas (dos adultos mayores fueron liberados por gestión de la institución defensorial), y el intento de aprehensión a un periodista, informó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en un primer reporte de media jornada sobre el seguimiento a las acciones de desbloqueo de vías en La Paz y El Alto.

Asimismo, los equipos defensoriales desplegados en la ciudad de El Alto reportaron la existencia de una persona herida G.H.L. de 30 años con el diagnóstico: trauma ocular y trauma facial de leve intensidad. Además de agresiones a periodistas quienes realizaban la cobertura por parte de bloqueadores y efectivos policiales.

“Queremos exhortar a la población boliviana a que podamos preservar la convivencia pacífica entre bolivianas y bolivianos, el camino no es la confrontación porque la violencia trae más violencia”, señaló el Defensor del Pueblo.

Según el reporte se trata de las siguientes personas: 1. Aurelio P (56), 2. Marcial C.(39), 3. Sonia P. (42), 4. Jorge P. (39), 5. Ronald Q. (27), 6. José L. (37), 7. Antonio M. (72), 8. Eusebio M. (68), 9. Brayan Ch. (23), 10. Seferino S. (70), 11. Valerio C. (31), 12. Pablo Q. (62), 13. Irineo Y., 14. Freddy M., 15. Joel A, 16. Mario Ch y otras 4 personas más,

Por otro lado, la Delegación Defensorial Departamental de La Paz, activó acciones emergentes tras la intervención policial en Huajchilla y Lipari. Equipos de profesionales se constituyeron en instalaciones del Regimiento Policial 4 donde se constató la presencia de cerca de veinte personas entre mujeres y varones quienes fueron arrestadas en el desbloqueo de Río abajo.

“Entre las personas arrestadas, se verificó la presencia de dos adultos mayores E.Q. (72 años) y C.R. (61 años) de quienes se gestionó su liberación”, dijo el Delegado Defensorial Departamental, Francisco Rodríguez.

De la verificación realizada se reportó la aprehensión de 39 personas (15 en Lipari, 20 en la Zona Sur y cuatro en Rio Abajo) entre ellas: 1. Eleuterio Q (72), 2. Freddy Ch (46), 3. Santiago P. (45),4. Víctor F. (70), 5. Javier M. (39), 6. Alfredo C. (65), 7. Rodrigo F. (30), 8. Clotilde R. (61), 9. Fulvio G. (53), 10. Edgar S. (23), 11. Ivan R (30), 12. Victor C. (65), 13. Guadalupe F. (33), 14. Ruben T. (35), 15. German A. (53), 16. Denis M. (21), 17. Omar L. (45), 18. Gerardo C. (34), 19. Miguel Ch. (43), entre otras.