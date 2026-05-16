La Defensoría del Pueblo constata que hay 57 detenidos tras los intentos de desbloqueo en El Alto

Seguridad
URGENTEBO
Publicado el 16/05/2026 a las 18h01
ESCUCHA LA NOTICIA

El monitoreo de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo reporta un total de 57 personas entre aprehendidas, detenidas y arrestadas (dos adultos mayores fueron liberados por gestión de la institución defensorial), y el intento de aprehensión a un periodista, informó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en un primer reporte de media jornada sobre el seguimiento a las acciones de desbloqueo de vías en La Paz y El Alto.

Asimismo, los equipos defensoriales desplegados en la ciudad de El Alto reportaron la existencia de una persona herida G.H.L. de 30 años con el diagnóstico: trauma ocular y trauma facial de leve intensidad. Además de agresiones a periodistas quienes realizaban la cobertura por parte de bloqueadores y efectivos policiales.

“Queremos exhortar a la población boliviana a que podamos preservar la convivencia pacífica entre bolivianas y bolivianos, el camino no es la confrontación porque la violencia trae más violencia”, señaló el Defensor del Pueblo.

Según el reporte se trata de las siguientes personas:  1. Aurelio P (56), 2. Marcial C.(39), 3. Sonia P. (42), 4. Jorge P. (39), 5. Ronald Q. (27), 6. José L. (37), 7. Antonio M. (72), 8. Eusebio M. (68), 9. Brayan Ch. (23), 10. Seferino S. (70), 11. Valerio C. (31), 12. Pablo Q. (62), 13. Irineo Y., 14. Freddy M., 15. Joel A, 16. Mario Ch y otras 4 personas más,

Por otro lado, la Delegación Defensorial Departamental de La Paz, activó acciones emergentes tras la intervención policial en Huajchilla y Lipari. Equipos de profesionales se constituyeron en instalaciones del Regimiento Policial 4 donde se constató la presencia de cerca de veinte personas entre mujeres y varones quienes fueron arrestadas en el desbloqueo de Río abajo.

“Entre las personas arrestadas, se verificó la presencia de dos adultos mayores E.Q. (72 años) y C.R. (61 años) de quienes se gestionó su liberación”, dijo el Delegado Defensorial Departamental, Francisco Rodríguez.

De la verificación realizada se reportó la aprehensión de 39 personas (15 en Lipari, 20 en la Zona Sur y cuatro en Rio Abajo) entre ellas: 1. Eleuterio Q (72), 2. Freddy Ch (46), 3. Santiago P. (45),4. Víctor F. (70), 5. Javier M. (39), 6. Alfredo C. (65), 7. Rodrigo F. (30), 8. Clotilde R. (61), 9. Fulvio G. (53), 10. Edgar S. (23), 11. Ivan R (30), 12. Victor C. (65), 13. Guadalupe F. (33), 14. Ruben T. (35), 15. German A. (53), 16. Denis M. (21), 17. Omar L. (45), 18. Gerardo C.  (34), 19. Miguel Ch. (43), entre otras.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Policías y militares inician operativo de desbloqueo en La Paz
2
Fuerzas Armadas y Policía activan operación conjunta con más de 3.500 efectivos para desbloquear carreteras
3
Grupos de bloqueadores se reagrupan en Río Seco, en El Alto, para resistir a la Policía
4
Policías se enfrentan a bloqueadores en la vía a Copacabana y Huajchilla
5
Parlamentario iraní anuncia mecanismo para gestionar tráfico en Ormuz

Lo más compartido

1
Operativo por el asesinato de magistrado deja dos aprehendidos y el secuestro de una moto y un furgón
2
Grupos de bloqueadores se reagrupan en Río Seco, en El Alto, para resistir a la Policía
3
Tras varias horas de diálogo, Fedecomin y Gobierno alcanzan acuerdos
4
La liberal Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez irán a la segunda vueta en el Perú
5
Policías se enfrentan a bloqueadores en la vía a Copacabana y Huajchilla

Más en Seguridad

15/05/2026
Operativo por el asesinato de magistrado deja dos aprehendidos y el secuestro de una moto y un furgón
De manera sorpresiva, la noche de este jueves el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) desarrolló un operativo en Warnes por el asesinato del...
Ver más
14/05/2026
Policía se enfrenta a cooperativistas mineros que buscan ingresar a plaza Murillo
La Policía se enfrenta a los cooperativistas mineros que llegaron a La Paz inicialmente para pedir atención a sus demandas y luego comenzaron a exigir la...
Ver más
Autoridades de Bolivia se encuentran en Washington, Estados Unidos, para sostener una serie de reuniones con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de...
Ver más
14/05/2026
Funcionarios de Bolivia afinan estrategia antidroga en EEUU
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, afirmó que la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales aún no fue ejecutada debido a que la Policía reportó ausencia de garantías de...
Ver más
13/05/2026
Fiscalía afirma que falta de garantías impide ejecutar orden de aprehensión contra Evo
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, manifestó su preocupación por el incremento de bloqueos, hechos de violencia y daños a vías de transporte registrados en distintas regiones del país,...
Ver más
13/05/2026
Ministerio Público advierte acciones penales ante hechos de violencia y bloqueos en el país
El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que se aprehendió a una persona en posesión de casi Bs 5 millones, por lo que se investiga la procedencia de ese dinero.
Ver más
13/05/2026
Policía aprehende a una persona con casi Bs 5 millones e investiga presunto financiamiento a bloqueos
En Portada
16/05/2026 País
Tras el repliegue policial, el bloqueo se endurece y extiende desde Río Seco
La calma duró apenas unas horas en El Alto. A primera hora de la mañana, un masivo operativo policial sorprendió a los bloqueadores en diferentes puntos y hubo...
vista
16/05/2026 Seguridad
La Defensoría del Pueblo constata que hay 57 detenidos tras los intentos de desbloqueo en El Alto
El monitoreo de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo reporta un total de 57 personas entre aprehendidas, detenidas y arrestadas (dos adultos mayores...
vista
16/05/2026 País
Gobierno y Magisterio urbano llegan a un acuerdo; se levanta el paro
Tras varias horas de reunión en Cochabamba, el Magisterio Urbano y los ministerios de Educación y de Economía firmaron este sábado un acuerdo con el que se...
vista
16/05/2026 País
Paz ordena moderar uso de la fuerza tras habilitar el operativo "Corredor Humanitario" en La Paz
El presidente Rodrigo Paz instruyó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana contener el uso de la fuerza en los operativos de desbloqueo, luego de que el...
vista
16/05/2026 País
Gobierno apuesta al diálogo: Paz se reúne con la Central Obrera Regional de El Alto
El presidente Rodrigo Paz instaló la mañana de este sábado una mesa de diálogo con dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, mientras...
vista
16/05/2026 País
Toman el aeropuerto de Chimoré para impedir presunta detención de Evo
Los afiliados de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba tomaron este sábado "pacíficamente" el aeropuerto de Chimoré ante versiones que recibieron de...
vista
Actualidad
El presidente Rodrigo Paz instruyó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana contener el uso de la fuerza en los...
Ver más
16/05/2026 País
Paz ordena moderar uso de la fuerza tras habilitar el operativo "Corredor Humanitario" en La Paz
El presidente Rodrigo Paz instaló la mañana de este sábado una mesa de diálogo con dirigentes de la Central Obrera...
Ver más
16/05/2026 País
Gobierno apuesta al diálogo: Paz se reúne con la Central Obrera Regional de El Alto
En el marco de una reunión con la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz,...
Ver más
16/05/2026 País
Presidente Paz firma acuerdos con la COR de El Alto y llama al diálogo
El monitoreo de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo reporta un total de 57 personas entre aprehendidas,...
Ver más
16/05/2026 Seguridad
La Defensoría del Pueblo constata que hay 57 detenidos tras los intentos de desbloqueo en El Alto
Deportes
Erwin Sánchez fue presentado este viernes como nuevo director técnico de Blooming, en una conferencia de prensa donde...
Ver más
15/05/2026 Fútbol
Blooming inicia una nueva era bajo el mando de Platiní
“Todo el trabajo que realizamos no tiene valor, es muy complicado. Los atletas logramos que se escuche el Himno...
Ver más
15/05/2026 Multideportivo
Benita Parra, fondista cochabambina mira de reojo a Brasil tras recibir ofertas
Con un juego sólido, The Strongest ganó a Always Ready por 1-0 ayer en El Alto y pasó a ser líder solitario del...
Ver más
15/05/2026 Fútbol
Always Ready cayó en su casa contra The Strongest, el nuevo líder del torneo profesional
El ganador se clasificará a la Copa Libertadores Sub-20 del próximo año, además recibirá un incentivo económico que...
Ver más
14/05/2026 Fútbol
La Liga Nacional Sub-19 de fútbol está en marcha y el ganador irá a la Libertadores
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
La Clase de Piano de Emilio Aliss presenta hoy (19:30) el Concierto de Otoño 2026 en el auditorio del Centro Boliviano...
Ver más
15/05/2026 Cultura
Concierto de otoño: la Clase de Piano de Aliss vuelve al ruedo con fuerza
Del 28 al 31 de mayo, se desarrollará el Salar Internacional de Cine (SalarFF), una iniciativa que pretende posicionar...
Ver más
14/05/2026 Cultura
El Salar de Uyuni se transforma en el espejo del cine mundial
El actor británico Michael Pennington falleció el pasado 10 de mayo a los 82 años, según informó The Telegraph. No se...
Ver más
13/05/2026 Cine
Fallece Michael Pennington, villano de la Estrella de la Muerte en 'Star Wars'
El director neozelandés Peter Jackson recibió una Palma de Oro honorífica en la apertura del Festival de Cannes, un...
Ver más
13/05/2026 Cine
Festival de Cannes comienza con la Palma de Oro para Jackson