Fiscal General informa que la Policía no encuentra a Morales

Seguridad
OXÍGENO
Publicado el 22/05/2026 a las 18h52
ESCUCHA LA NOTICIA

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que, a requerimiento del Ministerio Público, la Policía remitió un informe respecto de los avances para la ejecución de la orden de aprehensión que existe contra el expresidente Evo Morales, acusado por la comisión del delito de trata de personas con agravante por haber mantenido una relación y haber embarazado a una joven menor de edad años atrás.

En conferencia de prensa, Mariaca señaló que el informe remitido por la Policía dio cuenta que se realizó diversos rastrillajes para dar con el paradero de Evo Morales, pero sin éxito.

"Se ha pedido, a través de un requerimiento discal al Comandante Departamental, al Director de la FELCC de Tarija (...) La Policía ha realizado rastrillaje en diferentes trancas, ha hecho su operativo y no ha podido dar con el paradero del señor Evo Morales", aseveró Mariaca.

Según el Fiscal General, la Policía adjuntó fotografías que probarían la realización de sus patrullajes en Tarija, Cochabamba y en todo el país", pero sin éxito.

En ese sentido, Mariaca afirmó que la Fiscalía sigue coadyuvando con la Policía para poder ejecutar la orden de aprehensión, aunque recalcó que es la institución verde olivo la encargada de hacer cumplir ese tipo de requerimientos.

"He manifestado que está el compromiso del Ministerio Público de coadyuvar siempre que tengamos las garantías para ejecutar ordenes de allanamiento (...) Vamos a continuar trabajando y coadyuvando para dar cumplimiento a esa orden de aprehensión", sentenció.

Semanas atrás, Morales no se presentó al inicio de su juicio oral y fue declarado rebelde por la justicia y el Ministerio Público emitió una nueva orden de aprehensión en su contra.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Donald Trump anuncia envío de 5 mil soldados adicionales a Polonia
2
Movilizados se enfrentan con la Policía en La Paz; reportan un periodista herido
3
Industrias están en “terapia intensiva” y choferes piden humanidad en bloqueos
4
Nuevo feminicidio en La Paz eleva la cantidad de víctimas a 14 y en todo el país suman 32
5
Turba quema patrulla y asalta cuartel policial tras un accidente en Santa Fe

Lo más compartido

1
Movilizados levantan bloqueo en ingreso al aeropuerto de El Alto
2
EEUU sube la presión sobre Cuba: acusa a Raúl Castro de asesinato
3
Campesinos paceños tienen “pliego de condiciones” para dialogar
4
Cochabamba busca reingreso a K’ara K’ara y Quillacollo activa acción popular
5
FFAA, alertan de “grupos irregulares con armamento bélico”

Más en Seguridad

22/05/2026
Nuevo feminicidio en La Paz eleva la cantidad de víctimas a 14 y en todo el país suman 32
El Ministerio Público pidió la detención preventiva por seis meses en el centro penitenciario de Chonchocoro para la pareja de una médico, Judith D. L. L. (38...
Ver más
21/05/2026
Hecho de tránsito y asalto a puesto policial dejan 3 muertos en Santa Cruz
Una moto con tres personas fue embestida por un vehículo de la Felcn, indignada, la gente del lugar lo incendió e intentó tomar un puesto policial donde un...
Ver más
El Gobierno nacional, a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, lanzó este domingo la plataforma digital “Reporta tu Evidencia en Protestas Sociales”, una herramienta tecnológica orientada...
Ver más
18/05/2026
Gobierno lanza la plataforma digital “Reporta tu Evidencia en Protestas Sociales”
La Fiscalía General del Estado denunció este domingo que un fiscal del municipio de Bermejo (Tarija) fue víctima de un atentado con un explosivo colocado en su vehículo e informó que conformó una...
Ver más
17/05/2026
Perpetran atentado con explosivo contra un fiscal de Bermejo
El monitoreo de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo reporta un total de 57 personas entre aprehendidas, detenidas y arrestadas (dos adultos mayores fueron liberados por gestión de la...
Ver más
16/05/2026
La Defensoría del Pueblo constata que hay 57 detenidos tras los intentos de desbloqueo en El Alto
De manera sorpresiva, la noche de este jueves el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) desarrolló un operativo en Warnes por el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure,...
Ver más
15/05/2026
Operativo por el asesinato de magistrado deja dos aprehendidos y el secuestro de una moto y un furgón
En Portada
22/05/2026 País
Manifestantes se repliegan del centro paceño tras gasificación de la Policía
La marcha de campesinos, mineros y afiliados de la Central Obrera Boliviana (COB) tuvo que replegarse cerca de las 14:00, luego de ser gasificada por la...
vista
22/05/2026 País
Movilizados levantan bloqueo en ingreso al aeropuerto de El Alto
El acceso a esas instalaciones estaba obstruido para los vehículos y los viajeros estaban obligados a caminar varias cuadras.
vista
22/05/2026 País
FFAA, alertan de “grupos irregulares con armamento bélico”
“Las Fuerzas Armadas actuarán en el marco de la ley para garantizar la seguridad de la población”, señala un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa.
vista
22/05/2026 País
COB, Fabriles, Ponchos Rojos y otros sectores se unen en marcha por la renuncia de Paz
La Central Obrera Boliviana (COB), Ponchos Rojos, fabriles, vecinos de El Alto, el magisterio urbano, comunarios de distintos pueblos y otros sectores se...
vista
22/05/2026 País
Argollo reaparece por video desde la clandestinidad para alentar a los movilizados
Luego de emitirse una orden de aprehensión en su contra, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, emitió un mensaje desde la...
vista
22/05/2026 País
Alistan “corredor humanitario de banderas blancas” para La Paz y El Alto
La operación será pacífica y contará con la participación de la Asamblea de Derechos Humanos, la Cruz Roja y la Iglesia católica. La Administradora Boliviana...
vista
Actualidad
La operación será pacífica y contará con la participación de la Asamblea de Derechos Humanos, la Cruz Roja y la Iglesia...
Ver más
22/05/2026 País
Alistan “corredor humanitario de banderas blancas” para La Paz y El Alto
“Las Fuerzas Armadas actuarán en el marco de la ley para garantizar la seguridad de la población”, señala un comunicado...
Ver más
22/05/2026 País
FFAA, alertan de “grupos irregulares con armamento bélico”
“La Policía ha realizado rastrillaje en diferentes trancas, ha hecho su operativo y no ha podido dar con el paradero...
Ver más
22/05/2026 Seguridad
Fiscal General informa que la Policía no encuentra a Morales
El acceso a esas instalaciones estaba obstruido para los vehículos y los viajeros estaban obligados a caminar varias...
Ver más
22/05/2026 País
Movilizados levantan bloqueo en ingreso al aeropuerto de El Alto
Deportes
Hugo Dellien venció este viernes al español Roberto Carballés (6-3, 3-6 y 6-1) y avanzó al cuadro principal de Roland...
Ver más
22/05/2026 Tenis
¡Histórico! Bolivia tendrá por primera vez dos tenistas en el cuadro principal de un Grand Slam
El joven tenista cruceño mostró un gran nivel al vencer a Wong, de Hong Kong, y superó la tercera ronda de la qualy...
Ver más
22/05/2026 Tenis
Bolivia brilla en Roland Garros con Juan Carlos Prado que avanza al cuadro principal
El entrenador colombiano Alejandro Restrepo llegó ayer a La Paz y desde hoy dirigirá al primer plantel del club Bolívar...
Ver más
22/05/2026 Fútbol
Alejandro Restrepo asume la dirección técnica de Bolívar
El joven tenista cruceño mostró un gran nivel al vencer a Wong, de Hong Kong, y superó la tercera ronda de la qualy...
Ver más
21/05/2026 Tenis
Bolivia brilla en Roland Garros con Juan Carlos Prado que avanza al cuadro principal
Doble Click
La Casa Museo Scarlet se une hoy a la celebración de la “Noche de Museos” en Cochabamba con la muestra de más de 300...
Ver más
22/05/2026 Cultura
La Casa Scarlet se une a la “Noche de Museos”
La artista cochabambina Marisol Méndez conquistó el Premio de Fotografía Saltzman-Leibovitz 2026 por su obra “Madre” ....
Ver más
20/05/2026 Cultura
Cochabambina Marisol Méndez gana premio Saltzman-Leibovitz
Como nunca, la larga “Noche de Museos” en Cochabamba tiene 24 sitios culturales a disposición de los visitantes,...
Ver más
19/05/2026 Cultura
Suman 24 sitios culturales: La Noche de Museos crece en Cochabamba
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural