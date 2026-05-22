Fiscal General informa que la Policía no encuentra a Morales

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que, a requerimiento del Ministerio Público, la Policía remitió un informe respecto de los avances para la ejecución de la orden de aprehensión que existe contra el expresidente Evo Morales, acusado por la comisión del delito de trata de personas con agravante por haber mantenido una relación y haber embarazado a una joven menor de edad años atrás.

En conferencia de prensa, Mariaca señaló que el informe remitido por la Policía dio cuenta que se realizó diversos rastrillajes para dar con el paradero de Evo Morales, pero sin éxito.

"Se ha pedido, a través de un requerimiento discal al Comandante Departamental, al Director de la FELCC de Tarija (...) La Policía ha realizado rastrillaje en diferentes trancas, ha hecho su operativo y no ha podido dar con el paradero del señor Evo Morales", aseveró Mariaca.

Según el Fiscal General, la Policía adjuntó fotografías que probarían la realización de sus patrullajes en Tarija, Cochabamba y en todo el país", pero sin éxito.

En ese sentido, Mariaca afirmó que la Fiscalía sigue coadyuvando con la Policía para poder ejecutar la orden de aprehensión, aunque recalcó que es la institución verde olivo la encargada de hacer cumplir ese tipo de requerimientos.

"He manifestado que está el compromiso del Ministerio Público de coadyuvar siempre que tengamos las garantías para ejecutar ordenes de allanamiento (...) Vamos a continuar trabajando y coadyuvando para dar cumplimiento a esa orden de aprehensión", sentenció.

Semanas atrás, Morales no se presentó al inicio de su juicio oral y fue declarado rebelde por la justicia y el Ministerio Público emitió una nueva orden de aprehensión en su contra.