FC Universitario derrota a Bolívar con merecimientos

FC Universitario venció a Bolívar por 3-2 ayer en Cochabamba, en partido válido para la séptima fecha del campeonato de la División Profesional del fútbol. Fue un duro golpe para el cuadro celeste, que desperdició la oportunidad para alcanzar la cima.



El conjunto visitante empezó con ímpetu en el cotejo y abrió el marcador a los 18 minutos, por intermedio del lateral derecho pandino Escleizon Freita, quien lanzó dos remates, en el primero el balón rebotó en los rivales y en el segundo el balón llegó a la red.



Después, el local se recuperó anímica y futbolísticamente, se ordenó mejor en sus líneas y tuvo la fortaleza necesaria para ir al frente en busca de superar el arco defendido por Carlos Lampe, quien tuvo una desafortunada jornada.



El empate llegó rápidamente, a los 22 minutos, a través de Hernán Rodríguez, con un remate desde fuera del área. El r cochabambino debutó en Bolívar en 2016 y después pasó por otros clubes, ahora con madurez en su juego defiende al elenco “manzanero”.



Sobre el final de la primera etapa, FC Universitario dio vuelta al marcador, al anotar su segunda conquista a los 44 minutos, por intermedio del lateral derecho Guilder Cuéllar, quien desbordó por ese extremo, superó la marca de los defensores y convirtió el gol.



En la segunda etapa el local controló las acciones, tuvo la posibilidad de convertir su tercera conquista, pero le faltó efectividad, y el que pudo convertir fue Bolívar, a los 77’, con un remate de Robson Matheus Tomé, quien apareció cuando más lo necesitaba su equipo.



Pero FC Universitario no se dio por vencido y anotó el gol de la victoria a los 87 minutos, el autor fue el delantero uruguayo Hugo Dorrego, quien ingresó a la cancha durante el segundo tiempo.



En los últimos minutos, el local continuó con sus ataques, no solo en busca de ampliar la diferencia, sino también para alejar de su arco a Bolívar, que no tuvo más argumentos para lograr la igualdad.



FC Universitario subió al sexto puesto con 10 puntos y Bolívar sigue segundo con 14 unidades; el líder es The Strongest con 17.