Juez amplía por 5 meses detención preventiva de Arce

Seguridad
ERBOL
Publicado el 03/06/2026 a las 19h11
ESCUCHA LA NOTICIA

El expresidente Luis Arce Catacora esperaba defenderse en libertad en el proceso que le sigue la Justicia por el caso Fondo Indígena, pero el juez Román Castro decidió este miércoles ampliar por cinco meses más su detención preventiva para asegurar que se someta a la investigación.

Arce está detenido preventivamente desde diciembre y hace dos semanas feneció el primer plazo de cinco meses de investigación. El mismo pidió que se le permita defenderse en libertad y aseguró que se sometería al proceso.

El Ministerio Público pidió ampliar las medidas cautelares del expresidente bajo el argumento de que la investigación es compleja y que se vio dificultada por los conflictos sociales que azotan al país. El juez dio la razón a la Fiscalía.

En este caso, Arce Catacora está sindicado por presuntas irregularidades en el Fondo Indígena cuando era ministro de Economía, como desembolsos a cuentas privadas de dirigentes de organizaciones sociales para proyectos que terminaron siendo inconclusos o “fantasmas”.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Estudiantes elaboran alfombras florales por la festividad de Corpus Christi
2
YPFB abastece con más de un millón de litros de gasolina y más de 44.000 garrafas de GLP a La Paz y El Alto
3
Evo Morales insta a la Asamblea a rechazar el proyecto de ley sobre estados de excepción

Lo más compartido

1
La Policía interviene el pozo de YPFB tomado en Santa Rosa del Sara
2
Paz posesiona a Ernesto Justiniano como ministro de Defensa en medio de las movilizaciones
3
YPFB abastece con más de un millón de litros de gasolina y más de 44.000 garrafas de GLP a La Paz y El Alto
4
Tren de Aragua: cae la red más grande de lavado de dinero en Chile
5
Lara invita a Paz a instalar una reunión de diálogo "urgente" para afrontar crisis

Más en Seguridad

03/06/2026
Capturan al presunto asesino del exdirector del Senasag de Tarija
En enero de este año, Mauricio Aramayo, persona cercana al presidente Rodrigo Paz y coordinador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Tarija, murió...
Ver más
03/06/2026
Aprehenden a dirigente vecinal que impulsa las movilizaciones en La Paz
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Justino Apaza, fue aprehendido este miércoles tras ser implicado como uno de los...
Ver más
El vocero presidencial José Luis Gálvez denunció la noche de este miércoles que un grupo de personas tomó instalaciones petroleras en el municipio de Santa Rosa del Sara, en Santa Cruz, y secuestró a...
Ver más
03/06/2026
Vocero denuncia secuestro de trabajadores de YPFB en toma de pozo en Santa Cruz
En medio de la crisis por los conflictos, reportaron un caso de estafa en la ciudad de El Alto con la venta de maples de huevo, a Bs 35. Los supuestos vendedores pidieron pagos por adelantado.
Ver más
03/06/2026
Denuncian estafa en la venta de huevo, la presunta vendedora pidió pagos adelantados
El Consejo de la Magistratura de Cochabamba denunció ayer que víctimas, abogados y funcionarios son amedrentados como consecuencia de un proceso en contra un exjuez investigado por presuntas...
Ver más
03/06/2026
Consejo de la Magistratura denuncia y pide acciones contra exjuez de Sacaba
Partió de Oruro y se dirigía a Cochabamba. Estaba sin pasajeros pues estos se habían bajado del vehículo poco antes porque el camino era inseguro.
Ver más
02/06/2026
Un bus vuelca cerca de Capinota por evitar un punto de bloqueo
En Portada
04/06/2026 País
YPFB abastece con más de un millón de litros de gasolina y más de 44.000 garrafas de GLP a La Paz y El Alto
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despachó 1.100.000 litros de gasolina durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves para...
vista
04/06/2026 Cochabamba
Estudiantes elaboran alfombras florales por la festividad de Corpus Christi
En el marco de la solemnidad litúrgica de Corpus Christi, unidades educativas de Cochabamba instalaron este jueves las tradicionales alfombras florales y de...
vista
04/06/2026 País
Evo Morales insta a la Asamblea a rechazar el proyecto de ley sobre estados de excepción
El expresidente Evo Morales cuestionó este jueves el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para regular los estados de excepción en Bolivia. Durante la...
vista
03/06/2026 Economía
Jubileo alerta que el conflicto profundizará la pobreza en Bolivia
La Fundación Jubileo advirtió que la crisis que atraviesa el país está profundizando la pobreza y agravando la inseguridad alimentaria, con un impacto más...
vista
03/06/2026 Seguridad
Aprehenden a dirigente vecinal que impulsa las movilizaciones en La Paz
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Justino Apaza, fue aprehendido este miércoles tras ser implicado como uno de los...
vista
03/06/2026 País
Lara: “el estado de excepción es la última alternativa”
“Estamos firmes, tanto el Ejecutivo y el Legislativo en la defensa de la Constitución y la democracia. Vamos a seguir haciendo el puente para que los sectores...
vista
Actualidad
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despachó 1.100.000 litros de gasolina durante la noche del...
Ver más
04/06/2026 País
YPFB abastece con más de un millón de litros de gasolina y más de 44.000 garrafas de GLP a La Paz y El Alto
El Tren Metropolitano de Cochabamba brindará servicio gratuito durante todo el mes de junio a los efectivos de la...
Ver más
04/06/2026 País
Tren Metropolitano habilita pasajes gratuitos para policías y militares durante todo el mes de junio
El expresidente Evo Morales cuestionó este jueves el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para regular los estados...
Ver más
04/06/2026 País
Evo Morales insta a la Asamblea a rechazar el proyecto de ley sobre estados de excepción
En el marco de la solemnidad litúrgica de Corpus Christi, unidades educativas de Cochabamba instalaron este jueves las...
Ver más
04/06/2026 Cochabamba
Estudiantes elaboran alfombras florales por la festividad de Corpus Christi
Deportes
Las selecciones nacionales de Sudamérica se reunirán en Cochabamba del 5 al 9 de agosto para disputar la Copa...
Ver más
03/06/2026 Multideportivo
En agosto, la élite del voleibol sudamericano competirá en la ciudad de Cochabamba
La Selección Nacional de fútbol viajó ayer a Estados Unidos para sostener dos partidos amistosos contra Escocia y...
Ver más
03/06/2026 Fútbol
La Selección se instalará en Estados Unidos para sus partidos amistosos
Bolivia destacó en el Campeonato Panamericano de Karate Senior, U21 y Parakarate que se disputó hasta el domingo en Río...
Ver más
02/06/2026 Multideportivo
Bolivia destaca en el Panamericano de Karate con cinco atletas en el Top-10
Dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) reprogramaron las fechas 11, 12 y 13 del campeonato de la...
Ver más
02/06/2026 Fútbol
Postergan tres fechas de la División Profesional del fútbol boliviano por los conflictos
Tendencias
En un esfuerzo conjunto por la preservación de la vida silvestre, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), a...
Ver más
01/06/2026 Medio Ambiente
El exitoso plan de repoblamiento de tortugas en el río Manuripi
Doble Click
El Coro Vox Haus, dirigido por la maestra Katia Escalera, simultáneamente con el Ensamble Orquestal Ánima Cantis, con...
Ver más
03/06/2026 Cultura
Vox Haus y Anima Cantis se unen para interpretar “Fantasía Friki”
La agenda cultural de Cochabamba en la semana 23 de 2026 tiene en cartelera al ensamble Anima Cantis, a la banda El Che...
Ver más
01/06/2026 Cultura
Semana 23: Anima Cantis y El Che destacan en la cartelera
El ámbito artístico y cultural del país se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carmen Amanda Tomsich...
Ver más
31/05/2026 Cultura
Fallece Carmen Amanda "Melo" Tomsich, pionera y maestra de la danza contemporánea
La poesía vuelve a ocupar un lugar protagónico en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra (Filsc),...
Ver más
31/05/2026 Cultura
36 poetas de 10 países y 18 nuevos libros de poesía en la Feria del Libro de Santa Cruz