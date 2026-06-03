Juez amplía por 5 meses detención preventiva de Arce

El expresidente Luis Arce Catacora esperaba defenderse en libertad en el proceso que le sigue la Justicia por el caso Fondo Indígena, pero el juez Román Castro decidió este miércoles ampliar por cinco meses más su detención preventiva para asegurar que se someta a la investigación.

Arce está detenido preventivamente desde diciembre y hace dos semanas feneció el primer plazo de cinco meses de investigación. El mismo pidió que se le permita defenderse en libertad y aseguró que se sometería al proceso.

El Ministerio Público pidió ampliar las medidas cautelares del expresidente bajo el argumento de que la investigación es compleja y que se vio dificultada por los conflictos sociales que azotan al país. El juez dio la razón a la Fiscalía.

En este caso, Arce Catacora está sindicado por presuntas irregularidades en el Fondo Indígena cuando era ministro de Economía, como desembolsos a cuentas privadas de dirigentes de organizaciones sociales para proyectos que terminaron siendo inconclusos o “fantasmas”.