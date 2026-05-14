El Salar de Uyuni se transforma en el espejo del cine mundial

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 14/05/2026 a las 9h12
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Del 28 al 31 de mayo, se desarrollará el Salar Internacional de Cine (SalarFF), una iniciativa que pretende posicionar los paisajes bolivianos en el mapa de la industria global. Con la dirección artística del cineasta nacional Rodrigo Bellott, el festival se desplegará completamente en la vasta extensión de sal, empleando la topografía singular de ese territorio, desde cementerios de trenes hasta islas de cactus, como fondo de escenario para representaciones y acontecimientos.

El festival abrirá con ‘Belén’, de Dolores Fonzi, filme que llega con la reputación de haber conquistado el Goya a Mejor Película Iberoamericana y de erigirse finalista en los últimos Premios Óscar. El cierre estará a cargo del documental “Cuerpo Criminal”, de Martín Boulocq, tras su célebre paso por el Festival de Málaga. Asimismo, la exhibición contendrá seis largometrajes internacionales galardonados en festivales del prestigio de Berlín y San Sebastián, confiriendo una lumbrera a la cinematografía más sobresaliente de naciones como Argentina, Brasil, India, Paraguay, Venezuela.

Más allá de las proyecciones, el SalarFF sobresale por su propuesta académica. Directores de fotografía de talla mundial como Oren Soffer (The Creator) e transcendentales productores internacionales transmitirán clases magistrales. Una de las actividades más atrayentes será el concurso de cortometrajes, donde los participantes tendrán solo cuatro días para rodar historias genuinas en el salar. El corto vencedor se proyectará en una pantalla gigante edificada en el desierto blanco, personificando la unión entre la cultura local y la visión cinematográfica global.

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