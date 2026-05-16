Desbloqueo restablece el suministro normal de combustibles en La Paz y El Alto

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que el desbloqueo, a través del operativo “Corredor Humanitario”, logró restablecer el abastecimiento de combustible a las ciudades de El Alto y La Paz.

“Se ha logrado restablecer el abastecimiento de combustible de manera oportuna y segura a las ciudades de El Alto y La Paz. Esta medida ha permitido el suministro normal de gasolina, diésel y otros combustibles a las estaciones de servicio de ambas ciudades”, se lee en un comunicado.

El operativo de desbloqueo también posibilitó la entrega del Jet Fuel (combustible de aviación) necesario para garantizar la operación normal del Aeropuerto Internacional de El Alto, además del abastecimiento suficiente para los vuelos humanitarios que se vienen realizando en el marco de la emergencia.

“YPFB reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades nacionales y regionales para garantizar la estabilidad energética del país, priorizando siempre el abastecimiento a la población y las operaciones esenciales”, reiteró la estatal petrolera.

Asimismo, agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que seguirá informando de manera transparente sobre el normal desarrollo de las actividades de distribución y suministro de combustibles.