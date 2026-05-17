OMS declara emergencia por brote de ébola en la RDC y Uganda

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Publicado el 17/05/2026 a las 11h07
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió el domingo una declaración de "emergencia de salud pública de importancia internacional", ante el nuevo brote de ébola causado por el virus bundibugyo que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda.

La declaración, publicada tras consultar a los estados afectados, incluye un anuncio de "emergencia pandémica", aunque recalca que el brote aún "no cumple los criterios de emergencia pandémica", tal y como se definen en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005.

Entre las condiciones que llevaron al organismo internacional a calificar de emergencia están los ocho casos de contagio confirmados este viernes por laboratorios, unos 300 casos sospechosos y más de 80 presuntas muertes en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo.

Adicionalmente, dos laboratorios confirmaron casos, incluyendo un fallecido, sin vinculación aparente entre ellos en un lapso de 24 horas en Kampala, Uganda, entre el viernes y sábado.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África mostraron su preocupación por la posibilidad de trasmisión debido a la intensa movilidad poblacional y convocaron a una reunión urgente de coordinación de alto nivel con entidades regionales e internacionales, como la OMS y los CDC de EE.UU., China y Europa.

En la declaración, la entidad sanitaria afirma que se "requiere coordinación y cooperación a nivel internacional para comprender el alcance del brote, coordinar las medidas de vigilancia, prevención y respuesta, ampliar y reforzar las operaciones y garantizar la capacidad para aplicar medidas de control".

El último brote en la RDC tuvo lugar a finales de 2025 en la provincia de Kasai (centro). Se trató del decimosexto en el país desde el descubrimiento del virus en 1976.

Según la OMS, el ébola presenta una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %, se transmite por fluidos corporales y causa fiebres altas, debilidad intensa y hemorragias graves.

 

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