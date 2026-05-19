Bloquean en Vacas, Sacaba y Aguirre; hay resguardo en Parotani

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 19/05/2026 a las 8h08
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Gran parte del departamento de Cochabamba está aislado desde ayer debido a los bloqueos que instalaron ayer los sectores afines al evismo y a los movilizados en La Paz en cercanías de Huayllani (Sacaba), en el Cruce Vacas, el retén de Aguirre (Colomi) y el puente Ichilo, en el trópico.

En el puente de Parotani, en Sipe Sipe, se mantiene con fuerte resguardo policial y militar para evitar los bloqueos en este punto estratégico para conectar a Cochabamba con el occidente del país.

La Alcaldía de Quillacollo anunció ayer el inicio de un bloqueo escalonado por parte del Control Social en varios puntos en rechazo a la instalación de la planta de industrialización de basura en Cotapachi por parte de la empresa Cinva, que se adjudicó el contrato con la Alcaldía de Cercado. Sin embargo, la medida coincide con los bloqueos de los sectores sociales y afectará la conexión con occidente.

Los bloqueos que cortan el camino al cono sur del departamento se concentran en el Cruce Vaca, Molinos y Epizana, según reportes de prensa. Esta vía conecta al departamento con Chuquisaca y Potosí.

Hacia el oriente del país se tienen bloqueos en la rotonda de Quintanilla en la avenida Villazón, el km 10 de la misma avenida por el sector de Huayllani y en la tranca de Aguirre, cerca del municipio de Colomi.

La Policía resguarda el Cruce a Tarata para evitar bloqueos hacia el valle alto. También, se mantiene un contingente policial en el puente de Paratoni para evitar que se cierre este paso y de momento la transitabilidad es normal. En este punto, también se encuentra un equipo de apoyo de las Fuerzas Armadas.

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) advierte que la persistencia de bloqueos está provocando un deterioro acelerado de las condiciones mínimas de funcionamiento económico. Cuando se impide la circulación de alimentos, combustibles, medicamentos, materias primas e insumos.

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