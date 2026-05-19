Cuantifican 32 puntos de bloqueo en seis departamentos; La Paz concentra la mayor cantidad

Este martes, Bolivia amanece con al menos 32 puntos de bloqueo distribuidos en 6 departamentos. La Paz sigue siendo el epicentro de los conflictos, mientras sectores sociales se suman a las movilizaciones.

En el departamento de La Paz se cuantifican 16 puntos de bloqueos, entre ellos: Pumazani, Entre Ríos, Patacamaya, Calajahuira, Alto Lima, Viacha, Tramo Viacha Botijlaca, Villa Remedios, Puente Achuma, Achiri, Puente Desaguadero, Vino Tinto, Cruce a Luribat, La Huachaca, Panduro y Colquiri.

Por su parte, los gremiales de Achacachi afirmaron este martes que decidieron sumarse a los bloqueos.

Cochabamba se convierte en el segundo departamento con más conflictos del país, ya que presenta cinco puntos de conflicto en diferentes sectores: Tukiña, Cruce Ventilla, Shinahota-Chimoré, Boquerón K'sa y Castillo-San Antonio.

Oruro registra cortes de ruta en los sectores de: Carahuara de Carangas, San Andrés, Ocotavi Lequepalca y la localidad de Pazña. Mientras que en Potosí los conflictos son en: Cruce Turchipa, Challamaru e Infiernillos.

Al mismo tiempo en el departamento de Chuquisaca hay un bloqueo en Sivinga Mayu. Por su parte en Santa Cruz se reportan dos bloqueos: En el sector de San Julián y el Churo.

Los bloqueos se realizan por parte de distintos sectores sociales que tienen diferentes demandas en contra del Gobierno Central, las cuales derivan como solución en la renuncia del presidente Rodrigo Paz.