Sub-17: Bolivia matemáticamente cerca de clasificar

Ya con el playoff asegurado, Bolivia tendrá su fecha de descanso hoy viernes antes de enfrentar a Argentina el Domingo. Si los resultados acompañan y Brasil le gana a la 'albiceleste', con una victoria el Domingo Bolivia podría pasar directamente al Mundial; caso contrario, jugará uno de los 3 cupos finales desde la siguiente semana, según Kikai Scouting.

La selección boliviana Sub-17 dio un paso importante hacia el Mundial tras vencer 2-0 a Perú, pero la clasificación aún no está asegurada y todo se definirá en los próximos partidos.

Con este triunfo, Bolivia suma cuatro puntos y se ubica momentáneamente en el segundo lugar del Grupo B, una posición clave en la lucha por un cupo al Mundial de Catar 2026.