Bolívar iguala con Nacional Potosí en el estadio Siles

Bolívar empató con Nacional Potosí 1-1 ayer en La Paz. Los celestes volvieron a sufrir un sofocón ante el elenco albirrojo de la Villa Imperial en La Paz.

Con el empate, eso sí, los celestes alcanzaron 14 puntos, los mismos que tienen Always y The Strongest, que hoy se enfrentarán en El Alto.

El año pasado, los académicos cayeron goleados ante este mismo rival y perdieron la posibilidad de dar la vuelta olímpica en la Copa. Nacional Potosí parece ejercer un histórico complejo de superioridad sobre los celestes, desde aquella oportunidad en la que Bolívar se habría de consagrar campeón nacional, pero cayeron ante el conjunto Rancho Guitarra y The Strongest se coronó tricampeón.

Anoche, Bolívar dominó las acciones, llegó insistentemente sobre el arco defendido por Pedro Domingo Galindo, de Nacional, pero no tuvo efectividad. Tanto el cuidapalos como el zaguero central Edisson Restrepo, las figuras del encuentro, se dieron modos para evitar que a su turno Dorny Romero, Martín Cauteruccio o Patricio Rodríguez, anoten.

A los 25 minutos, el goleador paraguayo Damián Villalba aprovechó una desconcentración defensiva del dueño de casa y un certero cabezazo abrió la cuenta. Bolívar lanzó furiosos, pero desorganizados ataques ante la desesperación de su entrenador, Vladimir Soria, quien no pudo encontrar con los cambios la claridad necesaria para lograr el desequilibrio en el marcador después del empate logrado por un buen remate del volante mixto Robson.

En dos oportunidades, los académicos corearon goles, pero la oportuna intervención del videoarbitraje evitó que se consoliden anotaciones logradas en forma antirreglamentaria.

Al final, los potosinos celebraron el empate cuál si fuera un triunfo y los bolivaristas salieron de la cancha y el estadio con el rostro desencajado por la contrariedad de un empate, que pone en evidencia nuevamente sus limitaciones.