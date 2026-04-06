Cartelera: Tikas Wayra festeja 25 años de trayectoria artística

El grupo femenino Tikas Wayra celebra 25 años con un par de conciertos en el teatro José María Achá, erigiéndose como el hecho más destacado de la semana cultural de Cochabamba

LUNES 6

Se clausuran las Jornadas Culturales Plurinacionales que se llevan a cabo en el teatro José María Achá.

MARTES 7

La Compañía Nacional de Comedia Realidades presenta la obra “Claudina la mentirosa” en el teatro Adela Zamudio, desde las 19:30. El espectáculo se replica el miércoles y jueves en el mismo horario y escenario.

MIÉRCOLES 8

El grupo nacional Tikas Wayra festeja sus 25 años de trayectoria con un concierto en el teatro José María Achá, desde las 19:30. El show se reprisa el jueves a la misma hora y escenario.

JUEVES 9

Zendaya y Robert Pattinson protagonizan el filme “Drama” que se estrena en las salas cinematográficas de Cochabamba.

VIERNES 10

Celebran el octavo aniversario de “Media Luz Milonga” en la Alianza Francesa de Cochabamba con una clase abierta y gratuita a cargo de los bailarines profesionales Érika Claros y Pablo Lavadenz.

Habrá un concierto en homenaje a don Andrés Chazarreta en el teatro José María Achá a partir de las 19:30.

SÁBADO 11

Los destacados artistas Willy Sejas, Christian Torrico, Josue Calle, Samuel Martínez y Wilson Crispín inauguran la muestra colectiva de pintura y escultura en el salón de exposiciones Gíldaro Antezana.