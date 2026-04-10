Amerizó en el Pacífico la cápsula tripulada de Artemis II

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Deutsche Welle
Publicado el 10/04/2026 a las 21h00
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Orión, la cápsula tripulada de Artemis II, que orbitó la Luna en una histórica misión, amerizó este viernes cerca de la costa de San Diego (California) con la ayuda de paracaídas para reducir la velocidad de una caída libre de unos 14 minutos de duración tras entrar en la atmósfera terrestre.

La NASA, que lo calificó de "un descenso perfecto", informó con anticipación que los buzos serán los primeros en acercarse a Orión para evaluar el aire y el agua alrededor de la nave, y asegurarse de que sea seguro salir para la tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen.

La recuperación de los astronautas, que la agencia espacial reportó de forma inicial en "excelente forma" en su evaluación a distancia, estará a cargo de las fuerzas armadas estadounidenses y personal de la NASA y llevará entre 30 y 45 minutos.

"Felicidades. Artemis II, misión cumplida", declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

Artemis II culmina así una misión de 10 días que despegó de Florida el 1 de abril, durante la cual orbitó la Luna, sin alunizar, marcando el regreso de astronautas a sus inmediaciones por primera vez desde 1972, en la era del Programa Apolo.

Durante el descenso, los cuatro astronautas soportaron velocidades que superaron los 40.000 kilómetros por hora, mientras la nave enfrentaba temperaturas extremas generadas por la fricción con la atmósfera terrestre, de hasta unos 2.760 grados centígrados.

"Reid, Victor, Christina, y Jeremy hicieron un trabajo extraordinario. Estos talentosos astronautas inspiraron al mundo y representaron a sus agencias espaciales y naciones (EEUU y Canadá) como embajadores de la humanidad en las estrellas", añadió Isaacman.

 

Maniobras de "manera perfecta"

La NASA también ha reportado que hasta ahora todas las maniobras han resultado "de manera perfecta", sin ningún tipo de problema en la nave.

La maniobra, en la que además hubo una desconexión de comunicaciones de seis minutos ya prevista tras la llegada a la atmósfera, era una prueba de fuego para probar el escudo térmico que protege a la nave y los astronautas.

Artemis II reingresó a la Tierra con una trayectoria más directa que la que tomó Artemis I, misión no tripulada de 2022, para reducir las posibilidades de que el escudo térmico sufriera daños que pusieran en peligro a los cuatro astronautas.

Esta vez la duración de la entrada fue de unos 14 minutos, en lugar de 20, lo que induce una carga térmica mucho menor en el escudo, según la NASA.

Cuando los astronautas salgan de la nave serán llevados a una plataforma inflable, donde los recogen dos helicópteros y los trasladan a la enfermería de un barco, para después hacer otras revisiones médicas en tierra.

Entre tanto, Orión será remolcada al barco para su regreso al Centro Espacial Kennedy, en Florida, después de recorrer más de 1,1 millones de kilómetros (694.481 millas).

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