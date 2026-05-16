Gobierno convoca al diálogo a sectores sociales de La Paz para este domingo

El Gobierno nacional convocó para este domingo a representantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígena Originaria “Bartolina Sisa” y otros sectores sociales a una reunión en Casa Grande del Pueblo. El encuentro contará con la presencia del primer mandatario del país, Rodrigo Paz, según informó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

Por otro lado, destacó que el operativo “Corredor Humanitario” cumplió su objetivo de permitir el ingreso de alimentos, combustibles, oxígeno medicinal y medicamentos, considerados “insumos críticos” para la ciudad de La Paz. Tras ello, confirmó que se instruyó a los efectivos policiales y militares replegarse a sus unidades, debido a que el plan no tenía como finalidad generar confrontación ni actos de violencia.