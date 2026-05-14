Xi y Trump acuerdan nueva relación China-EEUU

En una reunión observada de cerca por el mundo, el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, acordaron este jueves una nueva visión para desarrollar una relación bilateral constructiva de estabilidad estratégica.

La nueva visión brindará una guía estratégica para las relaciones China-EEUU durante los tres años próximos y más allá, dijo Xi durante las conversaciones que tuvo en Beijing con Trump, quien se encuentra en una visita de Estado de tres días a China, la primera de este tipo en los últimos nueve años.

Xi definió la naturaleza de la "estabilidad estratégica constructiva" como una estabilidad positiva con la cooperación como pilar, una estabilidad sana con competencia moderada, una estabilidad constante con diferencias manejables y una estabilidad duradera con promesas de paz.

“Mantener el respeto mutuo”

Trump afirmó que colaborará con Xi para fortalecer la comunicación y la cooperación, gestionar adecuadamente las diferencias y lograr que las relaciones bilaterales sean mejores que nunca antes.

Ambos líderes coincidieron en que las relaciones China-EEUU constituyen la relación bilateral más importante del mundo en la actualidad.

"Al repasar el recorrido de las relaciones chino-estadounidenses, la clave para que la relación pueda avanzar de manera firme radica en si somos capaces o no de mantener el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa para ambas partes", señaló Xi en el banquete de bienvenida a Trump ofrecido hoy.

"Debemos hacer que funcione y nunca arruinarla", indicó Xi, y añadió que tanto China como EEUU tienen mucho que ganar con la cooperación y mucho que perder con la confrontación.

Nuevo impulso a la cooperación

Durante las conversaciones formales entre los dos líderes, Xi habló de la ronda más reciente de negociaciones comerciales entre funcionarios chinos y estadounidenses, y elogió los "resultados equilibrados y positivos en términos generales".

"Esta es una buena noticia para los pueblos de ambos países y para el mundo", indicó, y pidió a ambas partes mantener el buen impulso que tanto se han esforzado por crear.

El Ministerio chino de Comercio dijo este jueves que China está dispuesta a trabajar con EEUU para ampliar continuamente la lista de cooperación y reducir la lista de problemas.

En este viaje, Trump está acompañado por altos ejecutivos empresariales estadounidenses, entre ellos Tim Cook de Apple, Jensen Huang de Nvidia y Elon Musk de Tesla, a quienes calificó como representantes excepcionales de la comunidad empresarial estadounidense.

"Todos respetan y valoran a China. Los animo encarecidamente a que amplíen la cooperación con China", expresó Trump. Los líderes empresariales afirmaron que la exitosa reunión entre Xi y Trump ha dado un nuevo impulso a la cooperación económica y comercial bilateral y ha aportado certidumbre a la economía mundial.

“China abrirá aún más sus puertas”

"China solo abrirá aún más sus puertas", aseveró Xi. Las empresas estadounidenses están profundamente involucradas en la reforma y apertura de China, y EEUU es bienvenido a fortalecer la cooperación de beneficio mutuo con China, agregó.

Antes de las conversaciones de este jueves, Xi encabezó una ceremonia de bienvenida en honor de Trump frente al Gran Palacio del Pueblo en el centro de Beijing, que incluyó presentaciones de bandas militares, una salva de 21 cañonazos y un paso de revista de la guardia de honor.

Trump afirmó que era un gran honor visitar China y elogió la excelente relación entre ambos países.

Trump dijo que él y Xi han disfrutado de una comunicación cordial y han resuelto muchos asuntos importantes, además, calificó a Xi de "un gran líder" y a China de "un gran país", y expresó un enorme respeto hacia Xi y hacia el pueblo chino.