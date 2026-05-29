Argollo reaparece y afirma que acudirá al diálogo si lo aprueban las bases

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció este viernes a través de un video y afirmó que serán las bases movilizadas las que decidirán si la organización asistirá o no al diálogo convocado por el Gobierno para buscar una solución al conflicto social que cumple 29 días.

"Mi persona no va a traicionar a nuestras bases y al pueblo movilizado. Cualquier convocatoria al diálogo que venga tiene que ser decidida por las bases; si manifiestan que asistamos, lo vamos a hacer, y si determinan continuar con las luchas, vamos a continuar", aseguró el dirigente sindical.

Argollo remarcó que las decisiones sobre las medidas de presión serán tomadas de manera colectiva por los sectores movilizados y no únicamente por la dirigencia de la COB.

Por otra parte, el ejecutivo de la organización sostuvo que una parte importante de la población que respaldó al presidente Rodrigo Paz actualmente se siente decepcionada por la gestión gubernamental.

"Más del 55% de la población que eligió al presidente Rodrigo Paz se siente traicionada y por eso hoy está movilizada en las calles demandando su renuncia", manifestó.

El Gobierno mantiene abierta la convocatoria al diálogo con la COB y otros sectores movilizados, mientras persisten los bloqueos y protestas en distintas regiones del país.