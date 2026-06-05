Túpac Katari instruye mantener bloqueos las 24 horas en las 20 provincias de La Paz
La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Túpac Katari" emitió un instructivo que ratifica todos los puntos de bloqueo instalados en las 20 provincias del departamento y dispone que las medidas de presión se mantengan durante las 24 horas del día.
"Se ratifica y mantiene de manera firme e invariable todos los puntos de bloqueo ya establecidos en las 20 provincias del Departamento de La Paz, en estricto cumplimiento de las determinaciones orgánicas", dice el comunicado.
Asimismo, instruye que a partir de este viernes, los puntos de bloqueo deberán mantenerse de manera permanente durante las 24 horas del día, para lo cual deberán organizarse turnos y relevos que garanticen la presencia continua de los movilizados. La federación también advierte que "bajo ninguna circunstancia deberán abandonarse los puntos de bloqueo, ni en horario diurno ni nocturno", y dispone reforzar las tareas de vigilancia y control.
Por último, el instructivo establece que los ejecutivos provinciales serán responsables de realizar el seguimiento a las medidas de presión y remitir informes permanentes sobre el estado de los bloqueos y la participación de las organizaciones de base. La organización remarca que la disposición es de "cumplimiento obligatorio" para todas sus estructuras orgánicas.